Casa de Talina Fernández en Acapulco desapareció por el Huracán Otis, revela Pato Levy

Este jueves 26 de octubre nos enlazamos en directo con Pato Levy, hijo de la finada actriz Talina Fernández, quien nos habló en exclusiva sobre los problemas de salud que ha tenido y que lo llevaron a ser hospitalizado en días pasados, además del bazar que realizará el próximo fin de semana en la Ciudad de México, además de que reveló los daños que ocasionó en la casa que su mamá tenía en Acapulco tras el paso del huracán Otis.

De acuerdo con el hijo de la conductora que murió el pasado 28 de junio, la casa que Talina Fernández en Acapulco quedó tan afectada tras el paso del huracán Otis que “desapareció".

“Mi mami tenía una casita en Acapulco. Se la llevó el viento, ya no hay más casita. Ya me dieron el reporte, no hay comunicaciones pero me mandaron un WhatsApp y la mayoría de la casa desapareció", dijo en entrevista con Ventaneando Pato Levy.

¿Qué dijo Pato Levy sobre su salud? Pato Levy dijo que “ando malito del corazón. Está chistoso porque yo quedé con mi mamá que yo la iba a cuidar hasta el último día de su vida y ella también me iba a cuidar a mí hasta el último día de mi vida y si ella se iba yo me iba a ir, pero no manchen… era pura plática de cuates”.

Patricio Levy platica de su hospitalización por insuficiencia cardiaca

“Ahora resulta que tengo una bolita en el corazón y me tengo que hacer una operación para ayudarme, ando apoyándome de oxígeno a veces. Cuando se pone dura la cosa, como dice mi amiga Macaria: ‘Dios aprieta pero no suelta’”, agregó.

¿Es reciente este problema de salud?

Al preguntarle a Patricio Levy si este problema de salud es reciente o ya lo venía acarreando, el hijo de la finada ‘Dama del Buen Decir’ aseguró que “es reciente, el problema es reciente, llevo menos de un año con él nada más que se manifestó terrible hace un mes y me fui a internar y ya estamos viendo cómo le hacemos para la operación”.

¿Cómo va con los gastos de su hospitalización y operación?

Sobre la cuenta del hospital y el costo de la operación, Pato Levy aseveró que “el cuentononón del hospital lo debo y la operación todavía no me la hago, pero estamos buscando dinero para ver de qué manera solventamos los gastos pero estamos bien, estamos con ánimo, estamos vivos, estamos consternados por Acapulco”.

“Mi mami tenía una casita en Acapulco, se la llevó el viento, ya no hay más casita”, reveló y aseguró que la “mayoría de la casa desapareció”.

¿Cuándo y dónde será el bazar?

Pato Levy señaló que el “bazar fue una idea de Coco y mía porque vivimos en una casa enorme de mi madre santa… entonces toda la casa estaba llena de talachas, de esas cosas decidimos hacer este bazar que va a ser en el Autocinema Coyote, atrás de Plaza Carso este sábado de 10 de la mañana a las 4 de la tarde”.