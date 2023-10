Pato Levy revela cómo se encuentra de salud tras ser hospitalizado

Durante el programa en vivo de este viernes 20 de octubre, les compartimos una llamada que le realizó una de nuestras reporteras de Ventaneando a Pato Levy, hijo de la finada Talina Fernández, quien hace unos días tuvo que ser hospitalizado por complicaciones de salud.

¿Qué dijo Pato Levy? El hijo de ‘La Dama del Buen Decir’ declaró que “jodido de salud, pero pues ni modo, así me tocó”, aseguró Pato Levy, quien sufrió una insuficiencia cardíaca hace unos días y tuvo que ser ingresado a un hospital.

Al preguntarle si seguía en el hospital o ya había sido dado de alta, Pato Levy señaló “que ya no (estoy en el hospital), ya estoy en mi casa con muchos cuidados. Me tengo que operar para que me ayude con la insuficiencia cardíaca y con la arritmia”.

¿No tiene dinero para operarse?

El también hermano de Coco Levy aseguró que “no tiene un centavo” para su operación y declaró que llevará a cabo un bazar con cosas que su madre dejó para ayudarse económicamente, incluso tratará de hacer una página para que las personas que gusten le donen la cantidad que quieran.

“Voy a tratar de hacer una página… y entonces todo mundo dona un peso o lo que quieran, 50 centavos o lo que sea. Te metes a la página y encuentras mi nombre y ahí ves cómo donar. La cosa es que yo me tengo que operar para que mi corazón aguante”, recalcó.

¿Cuándo tiene que operarse?

A Pato Levy también se le preguntó cuándo tendría que operarse, a lo que respondió que “mientras más rápido mejor”. Sobre el tratamiento que le mandaron o le recomendaron los médicos dijo que “bajar de peso, mucho, porque desde que me operé en diciembre pasado, el pin… doctor que me operó me conectó mal el intestino, entonces a partir de ahí mi corazón se jodió por hacer un extraño esfuerzo y me dio una arritmia y la arritmia causó que subiera yo 80 kilos en 6 meses”.

“Con puro diurético y con puro coso ya bajé 20 kilos y mi hermano me está haciendo el paro, él es el que se ha movido con su gente, con sus conocidos sino no hubiera podido salir del hospital, pues nomás de estar internado fueron como 500 mil pesos”, finalizó.