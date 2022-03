FOTOS | ¿Patricio Araujo perdió el nivel competitivo que tenía antes?

La de All Star en donde está lo mejor de lo mejor...

¡No hay quién lo pare y su rival no tiene margen de error!

Araujo no es veloz y algunos atletas le sacan medio circuito,

De Exatlón Titanes vs. Héroes.

No logró ganar, pero se fue como un gran contrincante.

El campeón de la cuarta temporada, Patricio Araujo, no está en su mejor nivel. ¿Podría ser uno de los eliminados próximamente?

Sin duda uno de los rivales a vencer cuando comenzó esta nueva emisión de Exatlón All Star, era Patricio Araujo, quien es campeón de la cuarta temporada del reality más demandante de México.

Entró con poderío y pisando fuerte, ¡pero ha bajado mucho de nivel y sus contrincantes lo reconocen! Desde hace algunas semanas, Patricio Araujo pierde la mayoría de sus puntos, no está pasando por un buen nivel competitivo y sus contrincantes han confesado que están tratando de sacar muchos puntos y aprovechar ese momento, pues con el atleta rojo en malas condiciones, ¡el equipo rojo está vulnerable!

Patricio Araujo no es el atleta más rápido de la competencia, pero siempre se ha caracterizado por ser el mejor tirador y estratega. Y es que no importa cuánto tiempo después llegue a la zona de tiro, en cuanto llega, hace tiros perfectos y le da el punto a su equipo... Pero últimamente no es así, incluso se nota triste, fuera de lugar en su equipo. ¿Estará cansado? ¿Su nivel se fue? ¿Su nivel volverá?

