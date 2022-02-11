Patricio Cabezut estuvo cerca de ser encarcelado tras polémica con su exesposa.

Vaya susto que vivió ayer el conductor de televisión Patricio Cabezut, debido a que la audiencia que atendió por la demanda que interpuso en su contra su exmujer y madre de sus dos hijas, la actriz Aurea Zapata, provocó que casi lo encarcelaran ahí mismo.

Pero, ¿qué fue lo que frustró el intento?, Oscar Mora, abogado de Patricio Cabezut, lo comparte con Ventaneando.

Querían detener a Patricio este día, había la intención de tratar de justificar una medida cautelar como es la prisión preventiva; sin embargo afortunadamente no existían las condiciones, ni existían los elementos probatorios que justificaran la imposición de esta medida cautelar

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El mero capricho, la mera petición no basta para que se imponga la medida cautelar de esta naturaleza, entonces, se tiene que sustentar y justificar

Patricio Cabezut rompió el silencio sobre la posibilidad de ir a la cárcel

En entrevista exclusiva, Patricio Cabezut habló de la posibilidad de haber ido a la cárcel, así como de las restricciones que tiene para no acercarse a su mujer y a sus hijas.

Había una posibilidad con un porcentaje, me lo había ya comentado el licenciado Mora, que si persiste son catorce medidas cautelares, por lo que he podido aprender un poco de esto y esta es la más fuerte, tanto así que ni la Fiscalía lo solicitó, la Juez dictaminó las medidas que ya tengo, que es la restricción que está desde el día número uno, la que voy a cumplir, como la he cumplido hasta el momento cabalmente y responsablemente

El conductor quiere estar nuevamente con sus hijas

Patricio Cabezut agradece que la Fiscalía desestimara la petición de Aurea Zapata para así enfocarse en lo que realmente le importa, que es volver a sus hijas después de casi tres meses.

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