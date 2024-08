Patricio Cabezut responde si Emir Pabón fue testigo de la violencia contra Aurea Zapata

A través de las cámaras de Ventaneando , Aurea Zapata aseguró hace unos días que Emir Pabón, amigo cercano de Patricio Cabezut, fue testigo en distintas ocasiones de los maltratos físicos y psicológicos a los que el conductor supuestamente la llegó a someter. Pero, ¿qué dice Patricio al respecto? ¿Podría ser Emir un elemento clave en la disputa que mantiene con la expareja?

¿Qué dijo Patricio Cabezut?

Durante un encuentro con diversos medios, entre ellos Ventaneando, Patricio Cabezut declaró que “eso pregúntaselo a mi compadre Emir y, obviamente, volvemos a remitirnos a lo que ha ocurrido durante 2 años y 8 meses”.

“Cada vez que esta señora habla a los medios de comunicación a mí me deshonra, me difama, me hace acusaciones muy graves. Emir, he platicado con él, con su esposa, Emir está tranquilo, creo que ya lo entrevistaron y dijo: ‘Pues es lo que ella dice’, y es lo que ha venido diciendo. Repito, durante 2 años y 8 meses sin ningún sustento, evidencia o prueba”, recalcó Patricio Cabezut.

¿Cómo va la denuncia que interpuso su exmujer contra él? Patricio nos puso al tanto de la denuncia por presunto abuso sexual, en prejuicio de sus dos hijas menores, que presentó su exmujer.

“El 11 de noviembre está estipulada la fecha para el cierre de la investigación complementaria. Una vez posterior a eso, deberemos esperar el tiempo, dice que es de entre 10 y 15 días para que se nos cite a una audiencia en donde se van a presentar las pruebas que nosotros vamos, como defensa y con estrategia de la defensa, a demostrar que he sido objeto de falsas acusaciones”, finalizó.