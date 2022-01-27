Paty Cantú rompe el silencio sobre el supuesto veto de otra televisora.

Paty Cantú dice estar muy entusiasmada por su próximo debut como coach de La Voz Kids, sin importar que otra televisora la haya vetado, tal como trascendió.

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No sé si estoy vetada, sí voy a ser coach de La Voz Kids, estoy contenta. He sido coach en otros países, he tenido la oportunidad de que la persona que ha confiado en mí, gane. Tengo mucha emoción. Nunca he sido coach en una emisión de niños, nunca he sido coach en México, entonces, estoy emocionada... creo que ya estamos en tiempos distintos, el chiste es trabajar, el chiste es ser buena onda

La cantante y compositora asegura que ella no tenía ningún contrato de exclusividad.

A mí nadie me ha avisado que estoy vetada ni nada, yo no tenía ningún contrato de exclusividad con nadie, pero estoy contentísima de poder apoyar el talento mexicano, eso es lo bonito e importante, apoyar a los niños

Paty Cantú recuerda que trabajó con Juan Gabriel

A unas semanas de haberse conmemorado el natalicio número 72 de Juan Gabriel, la cantante recuerda cómo fue trabajar con El Divo de Juárez en el álbum Los Dúo y el plan que muy lamentablemente, ya no pudieron concretar.

Fue hermoso convivir con él. Es hermoso tener esa canción, que la gente nos siga viendo juntos en un video que es la consecuencia de una conversación de muchas más cosas que un sencillo. Él me dijo que su canción favorita era Goma de mascar y me dijo, eso no lo he platicado tantas veces: ‘Después de esto hay que hacer una canción juntos, pero para disco’, y le dije: ‘Claro que sí, compongamos una nueva y hagámosla’

Paty Cantú asistió al estreno de la obra Torch Song en el Teatro Milán muy relajada, cómoda y sin una gota de maquillaje.

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