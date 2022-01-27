¿Frida Sofía pisará la prisión tras polémica en restaurante? Esto apunta la policía.

Aunque hasta ayer, no se había confirmado que el incidente que protagonizó Frida Sofía el pasado domingo en el restaurante Joia Beach de Miami se hubiera convertido en un caso judicial en la corte criminal de Miami, Ventaneando obtuvo en exclusiva el documento que así lo formaliza y que con toda seguridad dará pie a que la joven sea llevada a juicio por los cargos que se le impusieron desde el principio: causar disturbios en un establecimiento y resistirse al arresto sin violencia.

Según se lee, el expediente quedó abierto en la corte criminal de Miami el mismo lunes 24 de enero de 2022 en que Frida Sofía pisó la cárcel, incluso le fue asignado un juez de nombre Raúl Cuervo.

Mientras tanto, ha sido difundido el reporte policíaco en el que el empleado de seguridad que detuvo a Frida Sofía en el restaurante narra los hechos.

El trabajador argumenta que todo ocurrió aproximadamente a las 21:10 horas del domingo pasado, cuando fue alertado por otro de sus compañeros, que la gerente del lugar le había pedido a la acusada que abandonara el lugar.

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Frida Sofía intentó empujar al oficial del restaurante 'Joia Beach'

La acusada dijo que ella no iba a salirse y nadie la iba a hacer salir. El oficial relata que acudió al interior del restaurante, donde indicó a la acusada que debía irse, pero ésta empezó a gritar: “¡No pueden hacer que me salga!”, perturbando el funcionamiento normal del lugar para luego intentar empujar al oficial, quien dio un paso atrás y la esposó.

Según el reporte, Frida empezó a tensar los brazos y a balancearse de un lado a otro, hasta que fue transportada a un centro carcelario, del que la noche del lunes salió bajo fianza.

Cabe señalar que el reporte menciona que se trata de un delito menor y refiere a que dos de los oficiales que participaron en el operativo, llevaban cámaras corporales con las que pudieron haber grabado el incidente.

Queda sin confirmarse, si antes de ser citada a juicio, Frida hará efectiva la denuncia que anunció presentaría en contra del personal de Joia Beach, pues en su opinión la maltrataron y corrieron del lugar injustificadamente.

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