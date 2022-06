¿Cuál es el estado de Pedrito Sola tras ser hospitalizado?

Pedro Sola explica por qué lo hospitalizaron y cómo se encuentra.

Pedrito Sola es uno de los conductores más carismáticos de la pantalla chica, pues todos los días nos alegra las tardes con sus ocurrencias en Ventaneando; sin embargo, Pati Chapoy reveló esta mañana que su amigo y presentador había sido hospitalizado.

A través de su cuenta de Twitter, la conductora dio algunos detalles sobre la hospitalización de Sola. “Ayyy mi querido Pedrito Sola, tantas preocupaciones. Recupérate pronto…”.

Tras su hospitalización, diversos usuarios en redes sociales le enviaron sus mejores deseos a Pedro Sola, incluso el ‘Tío Pedrito’ se volvió trending topic en Twitter.

Pedro Sola habla sobre su estado de salud

El entrañable conductor se enlazó al foro de Ventaneando, donde habló sobre su estado de salud y los motivos por los que fue hospitalizado.

“Me fui al hospital porque hoy me realizaron una operación de catarata (…). Ahora tengo otro problema porque al final de cuentas, como todavía no se me cierra la pupila, ya ves que te la dilatan, entonces, pues no veo bien, verdad, pero veo como mucha luz”, dijo Pedrito a Pati Chapoy y a sus compañeros.

“Dentro de ocho días me operarán la otra catarata, entonces, pues ya, espero que quede bien”, añadió. Posteriormente Pati le preguntó si la intervención había sido sencilla, a lo que respondió que “sí, llegué al hospital 7:30, me llevaron a donde es el área de operaciones ambulatorias, ahí rápidamente me pusieron una cosita aquí con un suero, me quitaron toda la ropa, llené una serie de papeles, firmé papeles, autorizaciones y demás y de ahí me llevaron de inmediato a la sala de operaciones”.

Fiel a su estilo, el conductor bailó y se movió bastante gustoso, así mismo, señaló que en la sala de operaciones era una algarabía. Cuando Daniel Bisogno le preguntó si lo habían sedado o lo habían operado como a él, totalmente consciente, Pedrito le respondió que no y a modo de broma le dijo que su compañero había ido a una “farmacia patito”.

Posteriormente reveló que las fotos compartidas por Pati Chapoy, fueron fotos de cuando lo acababan de llevar a su cuarto, por lo que todavía se encontraba adormilado porque ya se le estaba pasando la anestesia.