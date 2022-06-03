Hospitalizan a Pedrito Sola, nuestro querido conductor de Ventaneando.

Pedrito Sola nos alegra todas las tardes con sus ocurrencias en Ventaneando, pues es uno de los conductores más carismáticos del espectáculo y de la pantalla chica.

Pedro Sola causa sensación con foto de joven | Ventaneando

Sin embargo, nuestra querida Pati Chapoy dio a conocer que su amigo y presentador está hospitalizado.

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde la conductora dio más detalles de la hospitalización de Pedrito Sola.

"Ayyy mi querido Pedrito Sola, tantas preocupaciones. Recupérate pronto…", escribió Pati en sus redes sociales.

Al ser una dupla inseparable, Pati Chapoy no pudo evitar mandar sus bendiciones y buenos deseos para la pronta recuperación de Pedrito.

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¡Recupérate pronto, Pedrito Sola!

Diversos usuarios de las redes sociales no han dejado de mandar sus mejores deseos a Pedrito Sola, quien con su sentido del humor e icónicos bailes, nos hace más divertidas todas las tardes.

"Recupérate pronto, Pedrito", escriben los internautas, quienes han seguido la extensa trayectoria de nuestro presentador en el espectáculo.

Y es que, nuestro querido conductor es muy seguido en las redes sociales con el username "Tío Pedrito", pues está a punto de llagar a los 300 mil seguidores. ¡Le deseamos pronta recuperación a a nuestro siempre adorado, Pedrito Sola!

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