Pedro Prieto estalla contra el Temach: “Si mi hijo ve tu contenido... estoy haciendo algo mal como padre”

Hace días se hicieron virales algunas imágenes de ‘El Temach’ supuestamente en una reunión de una posible secta de la que él sería fundador, en dichas imágenes se puede observar como si el influencer estuviera bautizando a algunos hombres. Este sábado El Temach aclaró toda la polémica en el Podcast de VLA Fin De Semana y se desató una controversia entre el creador de contenido y Pedro Prieto.

El Temach asegura que apoya al feminismo; Pedro Prieto está en desacuerdo

¿Qué opina Pedro Prieto sobre el contenido de ‘El Temach’?

Desde los primeros minutos del Podcast de VLA Fin De Semana Pedro Prieto se vio en desacuerdo con el polémico influencer ‘El Temach’, dijo estar en acuerdo y desacuerdo, sobre el tema del empoderamiento del hombre, pero en total oposición con el lenguaje que utiliza para la difusión de su mensaje.

Yo lo que hago es decirle a los hombre ‘cuídate de cierto tipo de mujeres, si esta pasando esto, hay cierto tipo de mujeres que te pueden manipular, porque tanto hombres como mujeres podemos ser violentos, podemos ser egoístas, podemos ser manipuladores’

Fueron las palabras de ‘El Temach’, refiriéndose a que las mujeres también pueden tener malas intenciones como algunos hombres y si existen algunas que son buenas, pero no todas, tema del cual Pedro no está de acuerdo por la manera en la que lo expresa y no dudo en responderle:

‘Pero haber Temach, pero así no lo dices, así tan bonito, así lucrado, tan bien perfumado, oliendo a café, no lo dices…’

Le dio a saber también que su modo de expresar sus ideas no le ayuda para nada a dar un buen mensaje ya que puede sonar como violento o agresivo, lo que ocasiona otras emociones en el público. Ante los comentarios del conductor, Temach aseguró que no está agrediendo a nadie, pero le da fuerza a su contenido por medio de las redes sociales con contenido que llame la atención a la sociedad.

El conductor Pedro Prieto también le hizo saber que no dejaría que su hijo consumiera su contenido:

Si el día de mañana me entero que mi hijo ve tu contenido, a mi me haría pensar que estoy haciendo algo mal como padre, porque para mi, de verdad te lo digo, siento que de repente a lo mejor te puedes aprovechar de la soledad de ciertos chavos que no tienen el autoestima bien definido.

Temach escuchó sus argumentos detenidamente y dijo estar de acuerdo con las palabras del conductor; sin embargo, defendió su trabajo y dio a saber el por qué piensa que tiene éxito su contenido.

¿Quién es ‘El Temach’?

Su nombre es Luis Castilleja, es un creador de contenido conocido por su manera irreverente al tratar temas sobre el empoderamiento del hombre en las redes sociales, acompañado de comentarios con consejos de como tratar y relacionarse con las mujeres. El influencer estudió actuación en la escuela Nacional de Bellas Artes y quería ser director de cine; sin embargo, el mundo del internet hizo que su destino tomará otro sentido, para así dedicarse a Youtube y posteriormente a TikTok.

