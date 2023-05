Creador de “Ella baila sola” explota contra Peso Pluma por llevarse todo el crédito.

“Ella baila sola” es una de las canciones más exitosas del momento, superando incluso a otras igualmente muy populares este año y pertenecientes a artistas internacionales. Sin embargo, todo el crédito se lo ha llevado Peso Pluma, por lo que ahora Pedro Tovar, creador de la canción e integrante de Eslabón Armado, se ha pronunciado.

Especialmente, esto causa ruido en las redes sociales luego de que Peso Pluma fue invitado al programa de ‘The Tonight Show’ con Jimmy Fallon y la citada canción fue parte de su presentación.

¿Cómo explota Pedro Tovar, creador de “Ella baila sola”, contra Peso Pluma?

A través de un en vivo desde las redes sociales, Pedro Tovar se abrió frente a la cámara mostrando tristeza porque Peso Pluma no le ha dado el crédito por “Ella baila sola”, canción que él escribió y que lo ha llevado hasta el extranjero. De este modo, el compositor menciona que el tema musical le ha costado mucho trabajo y se siente dolido al no ser considerado ni reconocido.

“Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más que le gusta su música y que le des el crédito. Básicamente, es lo que es, no recibí el crédito por la rola”, son unas de las palabras de Pedro Tovar en el videoclip. “No me agüito, la rola es 100 por ciento mía, me vale ma…”

Además, el cantautor explica que Peso Pluma no solía poner la canción en ningún lado y fue creciendo orgánicamente. “Ando triste estos días. La canción “Ella baila Sola” yo la escribí, tuve que hacer mucho esfuerzo por esa rola. Peso Pluma no la puso en ningún lado”, describe Pedro Tovar.

Tras pronunciarse, varios usuarios de TikTok mostraron su apoyo al cantautor, exigiendo que se le diera el crédito que merece. Entre los comentarios, destacan: “Para esos que dicen que por PP pegó la rola, esa canción hubiera pegado aun así sin PP porque Pedro Tovar es el que canta la parte más viral” y “Así hay muchos compositores que no reciben los créditos porque el artista canta la canción, pero sí reciben regalías”.