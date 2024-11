Pensión ISSSTE: ¿Cuándo se deposita la segunda parte del aguinaldo 2024?

Cada fin de año, los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) esperan con entusiasmo el depósito de su aguinaldo, una prestación anual obligatoria que representa un apoyo económico significativo. En este sentido, si ya recibiste la primera parte en noviembre, probablemente te preguntas: ¿cuándo llegará la segunda parte? Aquí te contamos todos los detalles.

¿Qué es el aguinaldo y quién lo recibe?

Primero que todo, es importante señalar que el aguinaldo es una prestación estipulada en la Ley Federal del Trabajo, que obliga a los patrones a entregar un monto equivalente a al menos 15 días de salario antes del 20 de diciembre.

Para los pensionados del ISSSTE, este beneficio es aún mayor: reciben el equivalente a 40 días de su pensión anual, divididos en dos pagos. Es importante señalar que este derecho aplica únicamente a quienes están bajo el Régimen Décimo Transitorio; es decir, aquellos que cotizaron antes del 31 de marzo de 2007.

¿Cuándo se realizó el primer pago del aguinaldo 2024 de la Pensión ISSSTE?

Ahora sí, el ISSSTE no dejó esperar a sus pensionados este año. La primera parte del aguinaldo 2024 se dispersó el pasado viernes 15 de noviembre. Si aún no has recibido este primer depósito, es recomendable que te pongas en contacto con el instituto a través del número 55 50 62 05 55 o por correo electrónico a atención@pensionissste.gob.mx.

¿Cuándo se deposita la segunda parte del aguinaldo 2024 de la Pensión ISSSTE?

Pero, ¿y la otra mitad? De acuerdo con el ISSSTE, la segunda parte del aguinaldo 2024 será depositada durante los primeros días de enero. Este calendario asegura que los pensionados inicien el año con un respaldo económico que puede ser útil para afrontar los gastos de inicio de año; es decir, la cuesta de enero.

¿Qué hacer si no recibes tu aguinaldo en 2024?

Recuerda, si llegara a haber algún problema con el depósito, no dudes en comunicarte con el ISSSTE por las vías oficiales. Es importante estar al tanto de los avisos institucionales para evitar contratiempos.

