Pepe Aguilar ataca a Ángela Aguilar por error en Himno Nacional.

El cantante Pepe Aguilar compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram, donde aceptó que su hija Ángela Aguilar, se equivocó en la entonación del Himno nNacional.

El exitoso intérprete de temas como Miedo, Por mujeres como tú y Perdóname, reconoció que su hija la regó previo a la pelea del boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

Hay que recordar que Ángela Aguilar fue la responsable de entonar el Himno Nacional durante la pelea, situación que desencadenó muchas opiniones en las redes sociales, entre ellas, que le cambió el tono por un ritmo de pop.

¿En qué la regó? La regó en que lo cantó como si hubiera tomado unas pastillas del slow me down

¿Por qué entonó así el Himno Nacional Ángela Aguilar?

Las críticas contra la joven cantante señalaban que cambió la tonada del Himno Nacional y causó indignación entre muchos; sin embargo, Pepe Aguilar afirmó que sí la regó, pero agregó que no es para lincharla.

Además, aprovechó la oportunidad para expresar su opinión de lo que ocurrió la noche del sábado y también las causas que provocaron la entonación de su hija Ángela.

Pepe Aguilar afirmó que en realidad todo se dio por una falla técnica que evitó que su hija pudiera escuchar su error y debido a su corta edad, simplemente trató de resolver el problema a su manera.

Ni moduló ni modificó, sólo lo estaba cantando más lento y estaba mal cantado, definitivamente. Cuando sale Ángela, los audífonos que traía no servían, no se oían y el error de Ángela ahí es de que se hubiera olvidado de eso, entonces si no tienes la experiencia vas a cantar más lento, porque vas a tratar de compensar y tratar de llegar a eso

No obstante, mencionó que no es pretexto “si vas y te montas en un escenario y vas a salir así deberías tener la capacidad de salir de ese problema, pero no la tuvo”.



Por su parte, Ángela Aguilar compartió en su cuenta oficial de Instagram un breve comunicado en el también aceptó el fallo en su entonación, agradeció a sus fans y en especial, a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.