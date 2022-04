Pepe Aguilar enciende la polémica por comentario ¿sobre Ángela Aguilar?

La supuesta relación que tienen Ángela Aguilar y Gussy Lau sigue dando de qué hablar después de que el compositor confirmara el noviazgo y la cantante se dijera violentada por la manera en que esta noticia corrió como agua en las redes sociales.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video, me duele el alma. Están circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran, me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad y, que cara le puedo dar a mi familia porque, aunque yo no estaba de acuerdo me puse en una posición, en esta posición y eso fue incorrecto de mi parte, fue mi error”, expresó la princesa del regional mexicano hace unos días.

La polémica reacción de Pepe Aguilar

En el blog personal que comparte Pepe Aguilar, hizo declaraciones donde muestra su postura como hombre, lo cual causó polémica.

Cuando quieran comunicarse con su hombre, digan lo que quieran decir porque, ¿Qué creen?, nosotros no estamos equipados con ese rollo de ‘te digo Juan que entiendas Pedro’ somos cuadrados, somos muy weyes, los hombres somos burros, a nosotros digan, dos más dos son cuatro y entendemos

Es sabido que Pepe Aguilar les ha inculcado a sus hijos la formación de valores que tuvo él con sus padres, mismos que han generado conflictos, como en el caso de Majo Aguilar.

