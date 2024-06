Pepe Aguilar confirma distanciamiento con Ángela Aguilar tras romance con Nodal; así reaccionó

Después de rumores y especulaciones, Ángela Aguilar y Christian Nodal confirmaron lo que era un secreto a voces, pues en exclusiva para una revista hicieron oficial su noviazgo. Pero, ¿qué opina de todo esto Pepe Aguilar?

¿El noviazgo de Ángela Aguilar y Christian Nodal no es nuevo?

Los cantantes de regional mexicano al fin dejaron de esconderse e hicieron público su noviazgo, el cual no es nuevo según palabras de la ‘Princesa del Regional Mexicano’, quien declaró que “no es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros”.

De acuerdo con la propia Ángela Aguilar, su romance lo retomaron justo después de que Christian Nodal anunció su rompimiento con Julieta Emilia Cazzuchelli, la madre de Inti, por lo que ella nada tuvo que ver con su separación.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Sin duda, la noticia tomó por sorpresa a propios y a extraños, tanto así que las críticas y mensajes de desaprobración no se hicieron esperar. Incluso hubo quienes tacharon a Ángela Aguilar de “rompe hogares”, mientras que otros más la compararon con Karla Panini.

¿Cómo tomó la noticia Pepe Aguilar?

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que Pepe Aguilar no hizo ningún pronunciamiento al respecto, lo que evidencia un distanciamiento entre ambos después de que hace unos días el padre de Ángela Aguilar le lanzara una aparente indirecta a Christian Nodal, misma que fue respondida por su hija.

Pepe Aguilar reapareció en redes sociales publicando una imagen que nada tiene que ver con la polémica que envuelve a su hija, Ángela Aguilar. En su publicación, el intérprete de “Por mujeres como tú” presumió sus vacaciones por Asia y tal parece que no está enterado del romance que su hija tiene con Christian Nodal.

¿Qué publicó Pepe Aguilar? Pepe Aguilar siempre ha salido en defensa de sus vástagos; sin embargo, en esta ocasión ha preferido no hacerlo, así que en medio de la polémica publicó una fotografía junto a dos Geishas.

No obstante, en el mensaje con el que acompañó la fotografía deja entrever que no le interesa nada más que disfrutar de sus vacaciones. “Ya sé que no son de China las Geishas, ok... Pero no me pude resistir”.

Con esta publicación, Pepe Aguilar avivó los rumores de un posible distanciamiento de Ángela Aguilar, esto porque al parecer no está de acuerdo con la relación que su hija sostiene con el controvertido cantautor sonorense.

