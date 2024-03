Pepe Aguilar desaprueba que Bad Bunny saliera a concierto en caballo

Vaya polémica que armó Bad Bunny hace unos días, cuando durante el inicio de su gira “Most Wanted”, en Salt Lake City, apareció a caballo sobre el escenario, provocando que diversas organizaciones defensoras de los derechos de los animales se pronunciaran en su contra, pero ¿qué opina al respecto Pepe Aguilar?, quien gran parte de su carrera ha incluido caballos en su show de jaripeo.

¿Qué dijo Pepe Aguilar?

En exclusiva para Ventaneando, Pepe Aguilar declaró que “hacemos cosas diferentes, la verdad fue muy desafortunada la idea, no sabe el ‘Conejo Malo’ montar y ahí se vio, y varias sociedades protectoras de animales sacaron a relucir mucha de su ignorancia, hablando de que el caballo no sé qué y el caballo no sé cuánto”.

Yo creo que si haces las cosas con respeto y haces las cosas respetando la vida del animal, tratándolo como debe tratarse, con conocimiento de causa, sabiendo montar, no tendría porqué haber ningún tipo de peligro, de hecho. Yo creo que la única persona que estuvo en peligro en ese momento fue Bad Bunny

¿Cómo cuida a sus caballos Pepe Aguilar?

“No tiene nada qué ver lo que hizo este muchacho con lo que hacemos nosotros, con lo que hace la charrería”, agregó y señaló que han hecho varios blogs, porque al principio de su jaripeo mucha gente se preocupaba por la integridad de los caballos.

Hicimos un par de blogs, enseñando cómo viajaban, cómo los teníamos, no actuaban y son reales. Los caballos viajan súper cómodos en un camión con aire acondicionado, se paran cada tres horas a caminar, viajan con un veterinario, los bajan a tomar agua, les ponen audífonos para que no escuchen ruidos muy fuertes

¿Cómo va la promoción de su nuevo sencillo? Pepe se encuentra en la promoción de su más reciente sencillo, titulado “Hasta que me duermo”.

“Hicimos mis amigos y tu servidor una fusión de mariachi con rock, que no es la primera vez que lo hago. Es una canción de Pablo Preciado, es una rolita que habla de desamor y vienen 5 canciones de él en el disco, esta es la primera”, finalizó.