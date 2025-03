Pepe Aguilar habla de su rivalidad con Alejandro Fernández: “había una competencia encarnizada”

Una de las leyendas urbanas más grandes que existen dentro de la música mexicana es la supuesta rivalidad que hay entre la Dinastía Aguilar y la Dinastía Fernández, más precisamente entre Pepe Aguilar y Alejandro Fernández . Por ende, el padre de Ángela decidió tomar cartas en el asunto y revelar detalles respecto a esta supuesta enemistad.

Pepe Aguilar se ha convertido en uno de los cantantes más importantes que México tiene en la actualidad y, además, se distingue por ser un famoso productor musical. Alejandro Fernández, por su parte, no solo ha tenido éxito en la música ranchera y el pop en español, sino que ha tenido la posibilidad de tener actuaciones un tanto memorables en su rol como actor de televisión.

¿Hay enemistad entre Pepe Aguilar y Alejandro Fernández?

Durante una charla concedida a Javier Paniagua, Pepe Aguilar fue claro en mencionar que no existe una enemistad entre las familias tal y como se ha dicho en el pasado; sin embargo, sí dejó entrever que existe una competencia y rivalidad sana, pues los integrantes de ambas dinastías siempre buscan sobresalir para demostrar de qué están hechos.

“Hay tanta competencia como la hay con cualquier otro artista. O sea, yo quiero estar, tocar en tal lugar, y me voy a matar para llegar ahí, ¿no? Lo mismo los Fernández, los Jiménez, los que me digas. Pero así como algo personal, no, nunca en la vida. De mi parte no, de parte de mi papá tampoco. Eso sí, había una competencia, una competencia encarnizada”, subrayó.

Pepe Aguilar, ¿feliz por la popularidad de Alejandro Fernández?

En otra parte de la entrevista, Pepe Aguilar incluso agradeció que exista una estrella nacional del tamaño de Alejandro Fernández, pues esto beneficia a la música mexicana y ayuda a que el público esté más satisfecho con el contenido musical al interior del país: “Bendito sea Alejandro Fernández. Cada vez que lo veo que saca un disco, pues es una motivación y viceversa, me han contado”.