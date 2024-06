Esta es la indirecta que Pepe Aguilar le habría enviado a Ángela Aguilar

Como hemos mencionado anteriormente, el romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal ha dejado víctimas colaterales, dos de ellas son Belinda y Pepe Aguilar , este último ha sido blanco de burlas, memes y comentarios alusivos a su forma de educar a su hija.

¿Qué comentarios ha recibido Pepe Aguilar?

En diversas publicaciones compartidas por el intérprete de “Por mujeres como tú”, “Me estoy acostumbrando”, “Prometiste” y “Miedo”, entre otras, ha recibido todo tipo de comentarios despectivos y en tono de broma, esto porque aparentemente Ángela Aguilar, habría sido la tercera en discordia entre Cazzu y Nodal.

“Don Pepe ya regrese a México, Blanca Nieves anda con el enano del Nodal”, “¿Usted sabía desde que era la tía o también se enteró ahora que es la madrastra?”, “Le salió diablilla la Angelilla”, “Don Pepe, regrese que su hija está haciendo muchos desastres”, “Don Pepe, ¿cómo le explico? La niña. Ya véngase”, “Don Pepe, le recomiendo no entrar a TikTok”, “Don Pepe, su hija está haciendo un relajo en México”, fueron algunos de los comentarios.

Pepe Aguilar acaba de limitar los comentarios en sus publicaciones de Instagram.



Ya no se pueden hacer comentarios en sus fotos ni videos. pic.twitter.com/ZiWdomcwny — Cerebros (@CerebrosG) June 12, 2024

Por eso y más, Pepe Aguilar decidió ponerles un alto a todos sus detractores y restringió los comentarios de sus publicaciones en redes sociales.

¿Pepe Aguilar le envió una indirecta a Ángela Aguilar? Pepe Aguilar compartió una controvertida publicación en sus historias de Instagram, misma que muchos de sus fans consideraron una indirecta a su hija, Ángela Aguilar, quien actualmente tiene un romance con Christian Nodal.

En su más reciente historia, Pepe Aguilar reveló que no se pudo llevar a su perrihijo a sus vacaciones con Japón, pero no lo volverá a dejar solo, lo muchos interpretaron como una pedrada para su hija. “A Japón no pudo ir, pero no lo vuelvo a dejar solo”.

¿Qué ha dicho Pepe Aguilar sobre la relación que su hija sostiene con Nodal?

Cabe mencionar que, después de que Ángela Aguilar hiciera oficial su romance con Christian Nodal, Pepe Aguilar se ha mantenido al margen y no ha dado ningún tipo de declaración al respecto.

