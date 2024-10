Pepe Aguilar revela cómo reaccionó Christian Nodal al escuchar “Cuídamela Bien”.

Vaya revuelo el que ha causado “Cuídamela Bien”, sencillo que recientemente lanzó Pepe Aguilar y que generó tantas opiniones dividas, pues se se especuló que estaba dirigida a Christian Nodal.

¿Para quién está dirigida “Cuídamela Bien”? Después de que la madre de Christian Nodal le lanzara un dardo envenenado a Pepe Aguilar, el patriarca de la Dinastía Aguilar reveló para quién está dirigida su nuevo sencillo.

Esto ocurrió después de que en redes sociales le preguntaran qué pensaría Antonio Aguilar del escándalo que se ha desatado luego de la boda de su hija con Nodal. “Gracias, pero la canción va dedicada más a las hijas en general que a un yerno en particular”, escribió Pepe Aguilar.

¿Cómo reaccionó Christian Nodal al escuchar “Cuídamela Bien”?

Pepe Aguilar se encuentra de gira publicitaria por los Estados Unidos y en una de las entrevistas que concedió a Alan Tacher para el programa Despierta América, reveló cómo tomó Christian Nodal el polémico tema, pero antes, confesó que este tema nación de todas las cosas bizarras que le han pasado en la vida, una de esas fue la boda de su hija.

“Llegué con Christian y le dije: ‘Pues mira, creo que nos está jugando todo mundo, vamos a jugar también’ y me dijo: ‘¿De qué me está hablando suegro?’. Ya que la escuchó, se quedó como pensando... y me dice: ‘Está buena, todavía no sé qué pensar’... A ver suegro, póngamela otra vez, me dice por favor, quiero escuchar algo”, dijo Pepe Aguilar.

Así mismo, el intérprete de “Prometiste” y “Por Mujeres Como Tú” explicó que su polémica canción puede conectar con sus fans que son padres de familia: “Es una continuación musical de la vida que tenemos. La canción esta viene a decir muchas cosas que con música se entienden más que con palabras. A mí me parece que es un tema que va más allá de lo que está pasando con mi hija y su esposo, creo que se puede quedar como un tema que un padre le puede cantar a su hija que se casa”.

¿Pepe Aguilar quiere a Christian Nodal?

El padre de Ángela Aguilar aseguró que estima mucho a Christian Nodal pues es un buen muchacho, además de que lo admira como cantante y colega.

“Yo quiero mucho a Christian, la verdad es un buen muchacho, desde hace años lo conozco, hay cariño y aparte como colega lo respeto mucho y lo admiro, se me hace un chavo que canta muy bien”.