Un pequeño con autismo logró hablar gracias a “Don Ramón”. ¿Cómo pasó?

Quién diría que a casi 50 años de su creación, el emblemático Don Ramón, del Chavo del 8, sigue tocando las vidas de miles de personas alrededor del mundo, tal es el caso de Lucas, un pequeño niño chileno de 8 años de edad que padece autismo y que logró hablar gracias a la fascinación que tiene por el personaje de Chespirito, según compartió Esteban Valdés, hijo de Ramón Valdés.

Ventaneando tuvo acceso a unas imágenes en donde se ve al pequeño Lucas armando un Don Ramón con Legos. En las imágenes se escucha a la madre del niño preguntarle si quiere mucho a Don Ramón, a lo que el infante responde que sí.

¿La familia de Lucas se puso en contacto con Esteban Valdés? En exclusiva para Ventaneando, Esteban Valdés, hijo de Ramón Valdés, contó que fue la familia de Lucas la que se puso en contacto con él. “Él está diagnosticado con el espectro autista y me dice que a los dos años ni siquiera decía una (palabra), no balbuceaba ni nada”.

“Cuando empieza a ver el programa (del Chavo del 8) y en especial a Don Ramón, dice que eso lo estimuló de alguna manera a él y empezó a hablarle a mi papá (Ramón Valdés), o sea, el veía a mi papá y empezó a hablar”, añadió.

¿Don Ramón sirvió de inspiración para el pequeño Lucas?

Esteban Valdés reveló que desde entonces, Lucas ya entiende, habla se inspira e incluso le ha mandado una serie de dibujos y muñecos que el pequeño ha hecho con Legos y plastilina.

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“Mi papá murió en el 88 y sigue vigente ahora más que nunca impresionantemente, bueno, todo el concepto del programa del Chavo porque imagínate, estamos en 2023 y quién iba a decir que un niño de 8 años con espectro autista iba a ser influenciado por mi papá, por Don Ramón”, recalcó.

Pero eso no es todo, además de Lucas, Esteban reveló que otras personas se han sentido inspiradas por Don Ramón: “Gente mayor, adultos que padecían depresión, que tenían problemas de drogadicción y ver el programa y que los ayudó a salir adelante”.

¿Qué dijo la mamá de Lucas?

Desde Chile, la madre de Lucas (Felicia) habló en exclusiva para Ventaneando sobre la inspiración que encontró su hijo en Don Ramón, personaje del Chavo del 8, para hablar pese a su espectro autista.

“Lucas aprendió a hablar gracias a Don Ramón. Lucas comienza viendo el Chavo del 8, del que yo soy fanática y se lo colocaba cuando él era muy pequeño, entonces, él no hablaba nada, era diferente a los demás niños, pero se activaba mucho su sistema psicomotor cuando veía el Chavo del 8, sobre todo Don Ramón.

Trataba de hacer las voces pero le costaba mucho y de a poco fue adquiriendo más gusto, más cosas hasta que comenzó a hacer como murmuraciones y tratar de armar palabras, frases para mostrarnos que él quería algo con Don Ramón y desde ahí ya han pasado más de 6 años. Él no ha dejado de querer a Don Ramón, se sabe los capítulos del Chavo de memoria y todo gira en torno a Don Ramón”, aseveró.

Felicia, también aseguró que los médicos se preocuparon por la ferviente admiración de Lucas a Don Ramón. “Nos decían que era algo obsesivo y con el tiempo se le iba a pasar, no pudimos, no quisimos”. Por último, espera que la historia de Lucas les sirva a más familias en la misma situación que ellos.

