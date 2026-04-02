Así puedes desinfectar tu pantalla del celular sin rayarla

Desinfectar tu pantalla del celular es un paso indispensable que muchos solemos olvidar; por un lado, logramos alargar su vida útil notablemente, pero al mismo tiempo eliminamos todos los microorganismos que puedan existir en su interior.

Aun así, entre los usuarios existe el temor de que podamos dañar la superficie. Para que eso no te ocurra a ti, te detallaremos cómo lo puedes lograr sin rayarla y eficazmente.

¿Cómo desinfectar la pantalla del celular?

La realidad es que fácilmente podemos desinfectar la pantalla del celular, pero para lograrlo correctamente es fundamental hacer ciertos pasos para eliminar todos los microorganismos sin rayarla. Para que lo hagas, deberás hacer los siguientes pasos:

Por toda la superficie pasa un paño de microfibra seco; realiza movimientos suaves sin hacer mucha presión. Luego humedece el paso con alcohol isopropílico; no debe estar empapado. Limpia por delante y por detrás del dispositivo. En las entradas de cargador, altavoces y audífonos, vamos a usar hisopos de algodón o pequeños palillos de madera para retirar toda la suciedad que se haya acumulado. Consejo: Para acabados más profesionales, puedes usar aire comprimido para sacar todo el polvo. Deja que se seque todo para poder usarlo. Así podrás limpiarlo sin rayarlo.

No es lo único que debemos limpiar; no olvidemos que la limpieza de la funda va a ser fundamental, ya que son espacios en los que usualmente se acumula suciedad. Estos accesorios, al no ser tecnológicos, puedes sumergirlos en agua y jabón para desprender toda la suciedad.

¿Cómo limpiar el cargador y cable?

No olvidemos que desinfectar la pantalla del celular no es lo único, ya que es importante llevar a cabo la limpieza del cargador y el cable, ya que evitaremos la proliferación de microorganismos.

En estos casos podemos hacer uso de un paso seco o ligeramente humedecido con el alcohol isopropílico. No olvides que para usarlo hay que dejarlo secar completamente para evitar accidentes. La desinfección de la pantalla se recomienda hacerla una vez al día, debido a que constantemente la tocamos con las manos sucias.