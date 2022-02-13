VIDEO: Perrito sobrevive a choque de camión con tren.

Fue en Rusia donde ocurrió un verdadero milagro para un perrito, pues pareciera que un ángel hubiera intervenido para que no fuera prensado en un choque entre un camión y un tren y sobreviviera felizmente.

No es mentira cuando decimos que los animalitos tienen un ángel que los cuida y para muestra un pequeño perrito que se salvó de ser impactado por un tren con un camión en Rusia.

En redes sociales ya se volvió viral el momento exacto en el que el canino camina en el filo del peligro y cruza poco antes de que las maquinarias se impacten.

En las imágenes se mira cómo un camión recorre las calles nevadas de Rusia y no ve el tren, así que se impactan brutalmente; por fortuna no hubo pérdidas humanas.

Los usuarios celebraron que el perrito salió ileso y comentaron que seguramente el canino tenía un gran ángel de la guarda cuidando siempre de él como para poder evitar su muerte.

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Otro video viral conmocionó en Argentina

Fue en Argentina donde una impactante caída de una conductora de televisión se volvió viral este fin de semana. Por fortuna, la presentadora de 51 años informó que se encuentra bien, solo le hicieron algunos exámenes médicos para saber el estado en el que se encuentran sus extremidades.

Verónica Lozano estaba de vacaciones, esquiando en Aspen, Estados Unidos, junto a su esposo, Jorge Corcho Rodríguez, pero cayó mientras estaba a más de 7 metros de altura.

"Aspen":

Por la difusión de un video sobre el accidente de Verónica Lozanopic.twitter.com/Ke4w1uzikb — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 11, 2022

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