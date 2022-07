Perrito va a campamento, lo regresan en cenizas.

Esto es algo horrible, por ello no perdamos el tiempo y empecemos a contar cómo fue que un perrito fue a un campamento y lo regresaron en cenizas.

‘Entre perros y gatos': Conoce los mitos y cuidados de los Xoloitzcuintles, ¡unos perritos muy mexicanos!

Te puede interesar: Centaurus, nueva variante de COVID-19: ¿Qué tan peligrosa es y cuáles son los síntomas?

La historia comenzó el pasado 8 de julio cuando Adriana Mondragón, una de las protagonistas de la cuestión, denunció a través de su cuenta en Instagram a Antonio, entrenador de You Can Dog Training, en donde su perrito Maple estuvo siendo entrenado y llevado de campamento para mejorar su conducta.

Maple, un shiba inu de 8 meses, era el perrito de Adriana junto a Waffle, la joven contactó con Antonio gracias a un conocido para que entrenara a Maple, quien tenía conductas algo agresivas con otros perros, sus dueños buscaban que el pudiera convivir con otras mascotas sin ningún problema.

¿Cómo fue que un perrito fue a un campamento y lo regresaron en cenizas? Adriana cuenta que su mascota tuvo varias sesiones con Antonio en las cuales parecía tener avances, aún así el hombre le ofreció llevarlo a su campamento, les contó que a través de una terapia de inundación iba a tener mejoría. Después de mucho pensarlo, aceptaron.



Al parecer el hombre afirmó tener mucha formación en todo lo que tenía que ver con educación de perros y que había cursos y certificados que dictaminaban que esto era cierto.



Pero las cosas demostraron lo contrario pues luego de un primer campamento donde Maple realizó avances regresó a una segunda instancia como para terminar de tener otros progresos y ahí todo terminó mal pues de un momento a otro les notificaron a los dueños que lo había picado una serpiente al perro y que ante esa situación los veterinarios no pudieron hacer nada.

Lo extraño en este caso es que no autorizaron que cremaran a su mascota e incluso se hicieron presentes en el campamento para que no hicieran esto, pero recibieron los restos en una urna a pesar de no tener la debida autorización.

También te puede interesar: VIDEO: Le cobra renta a su hija para que siga viviendo en su casa.

Este hecho tan doloroso como horrible ya tenido eco en las redes sociales donde los amigos humanos de Maple están pidiendo justicia por él y que se esclarezcan los motivos por los cuales terminó su vida tan abruptamente pues ni siquiera les pudieron dar data concreta respecto a que es lo que sucedió con este muchachito.