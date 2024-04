Nos encontramos en un momento del año, donde es fundamental estar al tanto de ciertas novedades en la índole económica. Desde ese punto, mejor estar preparados con tantos recursos como actualizaciones sean posibles, y para el caso vamos a dar una buena ayuda comentando cuáles son las personas físicas que están obligadas a presentar su declaración anual.

Esta es la instancia en la que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), le recuerda a buena parte de la población mexicana que tiene que rendir cuentas sobre lo referido a sus ingresos, deducciones, retenciones y pago de impuestos considerando, siempre al ejercicio fiscal del año previo (claro que 2023 en este caso).

Tania tuvo intimidad con un hombre y fue grabada sin su consentimiento [VIDEO] Gabriel es un adicto a la pornografía y vio a Tania, su esposa, en una película que compró para satisfacerse, por eso le quitó a sus hijas y la abandonó.

Te puede interesar: Todo sobre la e.firma del SAT y cómo obtenerla paso a paso

¿Quiénes son las personas físicas que están obligadas a presentar su declaración anual?

La realidad es que son muchas las categorías de contribuyentes que tienen que presentar su declaración anual. Empleados, empresarios y profesionales independientes, deben cumplir con lo dictado por el SAT, también personas que hayan dejado de trabajar antes del 31 de diciembre, quienes tengan ingresos mayores a 400,000 pesos a lo largo del año y que obtuvieron otros ingresos.

Destaquemos que dentro de las personas que no deben cumplir con este aspecto, se encuentran: quienes hayan obtenido ingresos que no hayan superado los 400,000 pesos anuales, contribuyentes que obtuvieron dinero por salarios e intereses nominales menores a 20,000 pesos, aquellos que se hallen bajo el Régimen de Incorporación Fiscal y por último, las personas que tengan intereses reales que no sean mayores a 10,000 pesos.

También te puede interesar: SAT: ¿Cuánto dinero te regresará en tu declaración anual de impuestos?

Considera para finalizar, que desde el pasado lunes 1 de abril, puedes presentar la declaración anual con toda la documentación necesaria para evitar contratiempos durante el proceso de declaración. El ente fiscal recomienda que cumplas con todas las instancias para evitarte problemas y claro, porque son muchas las personas que están en una situación semejante y es lógico que en un punto se presente mucha gente en el sistema y el mismo se halle un tanto atascado.