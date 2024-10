Es sabido que no permanentemente se puede hacer lo que uno quiere. Hay determinadas realidades que confluyen como para que existan ciertas limitaciones o en definitiva te veas obligado a implementar algunos caminos que otros no tienen que tomar, pero dentro del caso hay que tomar decisiones. Ahora bien, para el caso vamos a hablar sobre las personas que no pueden consumir cítricos.

Empecemos contextualizando: con esto nos referimos a un grupo de frutas perteneciente a lo que son los citrus, los mismos que tienen como aspecto distintivo a los sabores ácidos y refrescantes y es bien sabido que entre ellos podemos mencionar a las naranjas, limones, limas, toronjas y mandarinas.

¿Cuáles son las personas que no pueden consumir cítricos?

Las personas con alergias alimentarias son las primeras. Con esto nos referimos a quienes no pueden disfrutar de este elemento, pues pueden terminar lidiando con instancias poco agradables como picazón, hinchazón o erupciones. Quienes tienen reflujo gastroesofágico (ERGE) no tienen que incurrir en este hábito, pues podrían terminar agravando los síntomas de acidez y reflujo al incrementar la acidez estomacal.

Quienes toman determinados medicamentos mejor abstenerse, pues hay ciertos elementos como pueden ser antibióticos o estatinas, pues pueden terminar interactuando negativamente con los cítricos y sobre todo con el pomelo. Y para cerrar, las personas con úlceras estomacales mejor que no se metan en el consumo de cítricos, ya que los ácidos que forman a este elemento pueden colaborar a que haya irritamiento en el revestimiento del estómago y empeorar las úlceras.

Considera que quienes tengan problemas de reflujo pueden terminar de empeorar sus síntomas si consumen estos alimentos. Ten en cuenta que esto no es el fin del mundo, pues hay otros elementos a considerar y entre ellos tenemos el kiwi, papaya, fresas, pimientos rojos y verdes, brócoli, col rizada y guayaba.