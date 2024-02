¿Ya superó a Peso Pluma? Captan a Nicki Nicole con Rauw Alejandro

La novela de Nicki Nicole y Peso Pluma sigue dando de qué hablar desde que la cantante argentina confirmó su ruptura con la ‘Doble P’ y de que se filtraran fotografías de la presunta infidelidad del cantante de corridos tumbados con la influencer Sahar Sonia.

¿Qué dijo Nicki Nicole?

“Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, publicó Nicki Nicole.

¿Nicki Nicole fue captada con Rauw Alejandro? Ahora que Nicki Nicole está oficialmente soltera, las redes sociales estallaron después de que la cantante argentina fuera captada con Rauw Alejandro, expareja de Rosalía a quien acusaron de serle infiel a la ‘Motomami’.

Recientemente se filtró un video donde presuntamente, se puede apreciar a Nicki Nicole junto a Rauw Alejandro, aunque se desconoce si se encontraban en un plan romántico o únicamente de amigos.

Rauw Alejandro y Nicki Nicole fueron captados juntos en una discoteca en el marco del Festival Vibra Urbana 2024, realizado en Miami, Florida. Ambos cantantes fueron vistos bailando y divirtiéndose, lo que desató infinidad de comentarios en redes sociales.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que ambos cantantes son relacionados, ya que hace dos años estrenaron el tema “Sabes” que actualmente cuenta con más de 57 millones de reproducciones en YouTube.

¿Qué ha pasado con Peso Pluma?

Hasta el momento Peso Pluma, intérprete de temas como “Ella baila sola”, “La bebé", “Qlona”, “Bellakeo”, “Lady Gaga” e “Igual que un ángel”, entre otras, se ha mantenido muy hermético y no ha hecho comentario alguno sobre lo sucedido, incluso se alejó de las redes sociales. Su última publicación fue presumiendo “A tu manera”, tema que lanzó recientemente en colaboración con Junior H.