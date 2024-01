El show de Peso Pluma en Viña del Mar en riesgo de ser cancelado

Hassan Emilio Kabande o mejor conocido como Peso Pluma al concluir su gira fue anunciado como parte del elenco del Festival Internacional Viña del Mar en su edición 2024, sin embargo a poco más de un mes de su apertura el comité analiza suspender su presentación.

¿Cuándo se va a presentar Peso Pluma en Viña del Mar?

El cantante de corridos tumbados Peso Pluma, fue contemplado para el día del cierre del festival chileno Viña del Mar, sin embargo fue considerado en la columna del sociólogo Alberto Mayol como un “promotor de la cultura del narco”, por lo que ahora el comité analiza si es o no prudente la actuación del cantante. Además se agregó a la columna la denuncia del concejal de Viña del Mar, René Lues, quien pidió a la alcaldesa del festival Macarena Ripamonti Serrano, reconsiderar la participación de Peso Pluma en un festival tan emblemático para América Latina.

“La verdad es que su contenido me impactó y me hizo reflexionar muchísimo sobre la música y letras de los llamados corridos tumbados en los que el artista hace explícita apología de la violencia y los enfrentamientos armados, del crimen organizado y la corrupción, del narcotráfico y de los cárteles de la droga”, mencionó Lues sobre Peso Pluma.

Además la noticia llega en medio de la crisis de seguridad por la que atraviesa Ecuador, detonada por el crimen organizado y Chile, también enfrenta una lucha contra el narco. Ante todo esto Francisco Vidal, director ejecutivo de la Televisión Nacional de Chile señaló que corroborarán la relación de Peso Pluma y la ‘narcocultura’, pues de encontrar algún nexo reconsiderarían su participación en el evento.

“Una vez que se tenga esa respuesta, lo más probable es que converse con el directorio del canal. No quiero adelantarme a nada, pero para mí no es indiferente la opinión del columnista. En mi opinión, un canal público, si se acredita la denuncia, no debiera tener en su parrilla de un festival a un cantante que promueva las bandas y el narcotráfico, así de simple. No es concordante con nadie con sentido común”, declaró Vidal.

¿Quién es Peso Pluma?

Peso Pluma es el nombre artístico de Hassan Emilio Kabande Laija nacido en Zapopan, Jalisco, en 1999. Su carrera inició en febrero de 2020, cuando lanzó su primer álbum en vivo, seguido de su primer álbum de estudio ‘Ah y qué?’. Para el 2021 lanzó su segundo álbum titulado ‘Efectos secundarios’, con el que logró ingresar a la lista de los Billboard Hot 100 por su sencillo ‘Por las noches’. Pero fue en el 2023, cuando saltó a la fama internacional gracias a sus colaboraciones con Natanael Cano, Junior H y Nicki Nicole. Canciones en las que resaltan ‘El Azul’, ‘AMG’, ‘PRC’ y que lo posicionaron como uno de los máximos exponentes del regional mexicano con los famosos corridos tumbados.

Hasta ahora, Peso Pluma no ha compartido su opinión ante las críticas sobre las letras de sus canciones, que lo han posicionado en la cima de las listas musicales más importantes del mundo y gracias a su éxito se convirtió en la ‘Persona del Año’ en 2023, según una prestigiada revista. Además le arrebató su lugar a Taylor Swift en YouTube, ya que la superó en reproducciones. Así que por el momento se desconoce qué pasará con su presentación al Festival Viña del Mar, pues aún no hay una decisión tomada sobre si se permitirá o no que ‘Doble P’ forme parte del festival.

