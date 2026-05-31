6 opciones para cambiar el típico escurridor junto al fregadero por almacenamiento oculto
Estas ideas disminuirán la contaminación visual de tu cocina, pues no tendrás este utensilio sobre la encimera o la tarja
En el mercado hay diferentes modelos para reemplazar el escurridor de platos tradicional, desde vintage, aesthetic, de madera de bambú y actualmente la que destaca con las 5 opciones de aluminio duradero. Pero en esta ocasión las soluciones se ubican en un almacenamiento oculto y ya no junto al fregadero o sobre él.
Estas 6 opciones del escurridor de platos disminuirán la contaminación visual de tu cocina, pues ya no tendrás este utensilio sobre la encimera o la tarja y así liberarás espacio para instalar algunos electrodomésticos, como una cafetera o un pequeño microondas. Conoce las 6 soluciones para reemplazar las paredes lisas por acabados tipo cemento industrial.
Las opciones del escurridor en almacenamiento oculto
1. Gabinete superior: Este mueble de cocina incluye una bandeja interna para poder secar los platos después de lavarlos. Lo mejor de todo es que el agua drena directamente al fregadero.
2. Escurridor abatible: Este tipo de escurridor se puede pegar detrás de una puerta de un cajón o del gabinete superior. Lo mejor de todo es que se puede guardar cuando ya no se requiera.
3. Cajones extraíbles: En los cajones de debajo del fregadero puedes instalar rejillas metálicas o de madera de bambú.
4. Repisas: Estos paneles de madera o de metal pueden ocultar el escurridor de platos, aunque no del todo, ya que se instalan en algún hueco o sobre la pared. Solo bastará con agregar una rejilla y una charola para almacenar la humedad.
5. Escurridor enrollable: Esta opción se mantiene oculta cuando no la usas, aunque sí lo es en el momento que lo requieres. No obstante, no siempre está encima de la encimera o sobre el fregadero, por lo que es una buena opción, ya que su precio es accesible.
6. Lavavajillas: Este electrodoméstico es el mayor sueño de toda ama o amo de casa, ya que solo basta con echar los platos sucios para que los lave y seque. La mayoría de los lavavajillas se encuentran ocultos en la parte de debajo de la encimera.