En el mercado hay diferentes modelos para reemplazar el escurridor de platos tradicional, desde vintage, aesthetic, de madera de bambú y actualmente la que destaca con las 5 opciones de aluminio duradero. Pero en esta ocasión las soluciones se ubican en un almacenamiento oculto y ya no junto al fregadero o sobre él.

Estas 6 opciones del escurridor de platos disminuirán la contaminación visual de tu cocina, pues ya no tendrás este utensilio sobre la encimera o la tarja y así liberarás espacio para instalar algunos electrodomésticos, como una cafetera o un pequeño microondas. Conoce las 6 soluciones para reemplazar las paredes lisas por acabados tipo cemento industrial.

Las opciones del escurridor en almacenamiento oculto

1. Gabinete superior: Este mueble de cocina incluye una bandeja interna para poder secar los platos después de lavarlos. Lo mejor de todo es que el agua drena directamente al fregadero.

6 opciones para cambiar el típico escurridor junto al fregadero por almacenamiento oculto|Pinterest

2. Escurridor abatible: Este tipo de escurridor se puede pegar detrás de una puerta de un cajón o del gabinete superior. Lo mejor de todo es que se puede guardar cuando ya no se requiera.

6 opciones para cambiar el típico escurridor junto al fregadero por almacenamiento oculto|Pinterest

3. Cajones extraíbles: En los cajones de debajo del fregadero puedes instalar rejillas metálicas o de madera de bambú.

6 opciones para cambiar el típico escurridor junto al fregadero por almacenamiento oculto|Pinterest

4. Repisas: Estos paneles de madera o de metal pueden ocultar el escurridor de platos, aunque no del todo, ya que se instalan en algún hueco o sobre la pared. Solo bastará con agregar una rejilla y una charola para almacenar la humedad.

6 opciones para cambiar el típico escurridor junto al fregadero por almacenamiento oculto|Pinterest

5. Escurridor enrollable: Esta opción se mantiene oculta cuando no la usas, aunque sí lo es en el momento que lo requieres. No obstante, no siempre está encima de la encimera o sobre el fregadero, por lo que es una buena opción, ya que su precio es accesible.

6 opciones para cambiar el típico escurridor junto al fregadero por almacenamiento oculto|Pinterest

6. Lavavajillas: Este electrodoméstico es el mayor sueño de toda ama o amo de casa, ya que solo basta con echar los platos sucios para que los lave y seque. La mayoría de los lavavajillas se encuentran ocultos en la parte de debajo de la encimera.