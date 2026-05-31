7 ideas para reemplazar las repisas de madera por estructuras metálicas industriales

Las repisas son una de las mejores alternativas para mantener los espacios bien organizados sin recurrir a muebles demasiado vistosos. Y aunque los modelos más conocidos son los de madera que van empotrados a la pared, estos diseños se pueden reemplazar por estructuras de aluminio que quedan ideales para una decoración discreta y elegante.

Los mejores muebles metálicos para cambiar las repisas de madera tradicionales