7 ideas para reemplazar las repisas de madera por estructuras metálicas industriales
Despídete de los modelos de repisas que están hechos de madera y ya se ven aburridas, pero que se pueden reemplazar por alternativas tipo industrial.
Las repisas son una de las mejores alternativas para mantener los espacios bien organizados sin recurrir a muebles demasiado vistosos. Y aunque los modelos más conocidos son los de madera que van empotrados a la pared, estos diseños se pueden reemplazar por estructuras de aluminio que quedan ideales para una decoración discreta y elegante.
Los mejores muebles metálicos para cambiar las repisas de madera tradicionales
- Rejillas metálicas. El estilo industrial está dominando las tendencias de decoración este 2026 y no es para menos, pues aportan un aire aesthetic a los cuartos. Lo único a considerar es que por los patrones con los que están fabricados no son tan aptos para poner cosas pequeñas y en realidad va mejor para portarretratos o plantas.
- Repisas geométricas. Si eres fan de la decoración llamativa y fuera de lo tradicional, está la opción de instalar repisas geométricas de aluminio en las esquinas de todas las habitaciones para un toque aesthetic. De acuerdo con información de Lemon and Lime Interiors, además de que lucen lindísimas, aportan dimensión al espacio y son resistentes.
- Repisa circular amplia para el baño. Las repisas quedan excelentes en espacios como el baño porque sirven para almacenar productos sin que quede muy saturado o poco funcional. Hay modelos circulares que en el centro traen pequeñas repisas incluidas para poner papel higiénico, toallas, jabones o hasta velas.
- Muebles estilo "futurista" de metal. Los materiales a un solo tono como el metal brillante son modelos perfectos para reemplazar las repisas de madera. Cuentan con diversos eslabones para ir acomodando recuerdos y decoraciones, mientras que su acabado tan sencillo se ve como una tendencia futurista.
Repisas flotantes de aluminio en color negro. Los modelos de las repisas flotantes, es decir, aquellas que no tienen "patas" lucen espectacular para áreas abiertas porque crean un efecto visual ligero y moderno, según explica el portal especializado Somany Ceramics.
Estanterías con tubos metálicos expuestos. Si te gusta tener todas tus decoraciones a la vista, prueba poniendo una estantería de aluminio en zonas de la casa como la sala o la habitación. Y para que no se vean muy simples, hay diseños con tubos expuestos a propósito.
- Estantes con bandejas de cristal. Los muebles abiertos que tienen base de metal con bandejas de cristal son de los mejores diseños para reemplazar las repisas y organizar diversos artículos en la sala. Tienen una forma muy funcional por su capacidad, pero el vidrio aligera para un efecto sofisticado.