Cuáles son los tonos de uñas que disimulan las arrugas en pieles claras

Las manos suelen ser una de las primeras zonas donde aparecen signos de la edad como manchas , pérdida de firmeza y arrugas. Sin embargo, además de los tratamientos de cuidado, existe un truco de belleza que puede ayudar a rejuvenecer visualmente esta parte del cuerpo: elegir el color correcto de esmalte para uñas. Aunque muchas personas creen que cualquier tono funciona, expertos en manicure y tendencias de belleza aseguran que ciertos colores ayudan a suavizar la apariencia de las manos, aportando un efecto más elegante, luminoso y juvenil, especialmente en pieles claras. Si quieres saber cuáles son los tonos ideales para disimular las arrugas, aquí te contamos los más favorecedores.

Los tonos de uñas que ayudan a disimular arrugas en pieles claras

Lo mejor de estos esmaltes es que no solo estilizan las manos, también hacen que la piel luzca más uniforme y delicada sin necesidad de recurrir a diseños exagerados o demasiado llamativos.



Uno de los colores más recomendados es el nude rosado. Este tono se fusiona naturalmente con las pieles claras y genera un efecto visual mucho más limpio y elegante. Además, ayuda a suavizar la apariencia de venas marcadas y líneas finas en las manos.

Otro de los favoritos es el rosa palo, considerado uno de los esmaltes más rejuvenecedores porque aporta luminosidad y frescura. De acuerdo con revistas especializadas en belleza como Vogue y ELLE, los tonos rosados suaves suelen favorecer especialmente a mujeres mayores de 50 años porque hacen que las manos luzcan más cuidadas y delicadas.

Los esmaltes en color beige cremoso también son una excelente opción para quienes buscan un efecto natural. Este tipo de tonos neutros ayuda a equilibrar el color de la piel y evita que las arrugas se marquen demasiado, algo que sí ocurre con esmaltes muy oscuros o metálicos.

también son una excelente opción para quienes buscan un efecto natural. Este tipo de tonos neutros ayuda a equilibrar el color de la piel y evita que las arrugas se marquen demasiado, algo que sí ocurre con esmaltes muy oscuros o metálicos. Si prefieres algo un poco más sofisticado, el color durazno suave puede convertirse en tu mejor aliado. Este tono aporta calidez a las pieles claras y crea un efecto rejuvenecedor inmediato gracias a sus subtonos cálidos y luminosos.

puede convertirse en tu mejor aliado. Este tono aporta calidez a las pieles claras y crea un efecto rejuvenecedor inmediato gracias a sus subtonos cálidos y luminosos. Otro clásico que nunca falla es la manicura francesa con acabado natural. Las bases translúcidas en tonos lechosos o rosados suaves ayudan a que las uñas se vean más limpias, largas y elegantes sin endurecer las facciones de las manos.

Uñas para pieles claras.|(ESPECIAL/CANVA)

Qué colores de uñas debes evitar si quieres rejuvenecer las manos

Así como existen esmaltes que ayudan a suavizar la apariencia de las manos, también hay colores que pueden resaltar más las arrugas y signos de la edad.

Los expertos recomiendan evitar tonos demasiado oscuros como negro, vino intenso o café muy profundo, ya que generan contraste con las pieles claras y hacen más visibles las líneas de expresión.

También conviene limitar los esmaltes metálicos excesivamente brillantes o con glitter grueso, porque reflejan la luz de forma irregular y pueden destacar la textura de la piel.

Según Vogue, los acabados satinados, cremosos y brillantes naturales suelen ser mucho más favorecedores para lograr un efecto elegante y rejuvenecedor en las manos. Por su parte, ELLE destaca que los colores suaves y cálidos continúan siendo tendencia por su capacidad de aportar luminosidad y frescura sin endurecer la apariencia.