El espejo es un gran aliado en el diseño de interiores, sobre todo en el baño, pues una buena elección hará que este lugar se vea más espacioso, si es que tienes pocos metros en la habitación. Hay una gran variedad en el mercado, pero una que sobresale es el estilo clásico, que puedes sustituir por diseños tipo loft industrial. Conoce en qué parte de tu cuarto no debes poner estos objetos si quieres dormir mejor.

De acuerdo con la arquitecta Sofía Herfon, el estilo loft industrial se caracteriza por tener espacios abiertos, techos altos y grandes ventanales, a fin de crear una estética urbana, moderna y sofisticada. Cabe resaltar que este diseño de interiores está inspirado en las fábricas de Nueva York de los 70. Qué significa regalar 1, 3, 5, 6 o 12 gerberas: guía completa.

Las 4 opciones del espejo tipo loft industrial

1. Tipo ventana industrial: Sin duda, tu baño tendrá el estilo loft industrial con este espejo que imita los grandes ventanales de las fábricas del siglo XX. No solo es un objeto decorativo, sino que visualmente le dará más luz a tu baño. En el mercado hay varias piezas que van desde los 1,500 hasta los casi 4 mil pesos.

4 opciones para sustituir el espejo clásico del baño por diseños tipo loft industrial|Pinterest

2. Marco de hierro: Este espejo rectangular se conforma de un marco de hierro o de acero con acabado mate. Es una de las opciones más baratas, ya que en algunas tiendas físicas y online se pueden adquirir desde los 650 pesos hasta los 2,500 pesos.

4 opciones para sustituir el espejo clásico del baño por diseños tipo loft industrial|Pinterest

3. Tipo tubería: El marco de este tipo de espejo imita las tuberías de una fábrica antigua, a fin de lograr el estilo tipo loft industrial. El precio de este modelo es de casi 3 mil pesos.

4 opciones para sustituir el espejo clásico del baño por diseños tipo loft industrial|Pinterest

4. Colgante con correa: Este espejo es uno de los mejores para darle a tu baño ese toque loft neoyorquino. El objeto está colgado mediante una correa de cuero, lo que le da este tipo de estilo, pero con un toque moderno. Se puede conseguir en tiendas online en tan solo 350 pesos.