Cómo crear una piñata pequeña de Inmensamente con globos y periódico reciclado

Las manualidades inspiradas en películas animadas se han convertido en una excelente opción para decorar fiestas infantiles, convivir en familia y estimular la creatividad. Una de las ideas más divertidas y económicas es hacer una piñata pequeña de Intensamente utilizando materiales reciclados como globos y periódico.

Además de ser fácil de elaborar, esta actividad permite reutilizar materiales que normalmente terminarían en la basura, convirtiéndose en una opción creativa y sustentable para cumpleaños, reuniones escolares o tardes de manualidades en casa.

Materiales para hacer una piñata pequeña de Intensamente

Antes de comenzar, reúne los siguientes materiales:

Globos medianos

Periódico reciclado

Pegamento blanco

Agua

Pinturas acrílicas de colores

Papel china o crepé

Cartulina

Tijeras

Cinta adhesiva

Pinceles

Cordón o estambre

Dulces pequeños o confeti

La clave de esta manualidad está en usar materiales ligeros y fáciles de manipular, especialmente si la piñata será para niños pequeños .

Paso a paso para crear una piñata pequeña de Intensamente

1. Forma la base con el globo: Infla un globo del tamaño que quieras para la piñata. Este será el molde principal de la cabeza del personaje. Mezcla pegamento blanco con un poco de agua y corta tiras de periódico reciclado. Después, cubre todo el globo con varias capas de papel húmedo. Deja secar completamente antes de añadir otra capa. Entre más capas coloques, más resistente quedará la piñata.

2. Crea la estructura del personaje: Cuando la base esté seca, revienta el globo y haz una pequeña abertura para introducir dulces o confeti. Dependiendo del personaje de Intensamente que quieras recrear, puedes añadir detalles con cartulina:



Tristeza: cabello azul y lentes

cabello azul y lentes Alegría: cabello amarillo y vestido verde

cabello amarillo y vestido verde Furia: corbata y expresión enojada

corbata y expresión enojada Temor: moño y ojos grandes

moño y ojos grandes Desagrado: pestañas largas y cabello verde

Usa cinta adhesiva y más papel periódico para fijar las piezas.

Algunas ideas de piñatas de Intensamente para niños.|(Pinterest)

3. Pinta y decora la piñata: Pinta toda la superficie con colores brillantes inspirados en el personaje elegido. Espera a que la pintura seque y añade detalles como ojos, boca, cejas o ropa con pinceles finos. Los colores intensos ayudan a que la piñata luzca más llamativa y fiel a la película.

4. Agrega papel china para darle textura: Corta tiras de papel china o crepé y pégalas alrededor de la piñata para darle un acabado más festivo. También puedes hacer pequeños flecos para que tenga más volumen y movimiento.

5. Coloca el cordón para colgarla: Haz dos pequeños orificios en la parte superior y pasa un cordón resistente para poder colgar la piñata. Antes de cerrarla por completo, introduce dulces pequeños, stickers o confeti.

Ideas para personalizar tu piñata de Intensamente

Este proyecto puede adaptarse a distintos estilos y tamaños. Algunas ideas creativas son:

Hacer mini piñatas individuales para cada invitado

Crear un set con todos los personajes

Usar diamantina para darle brillo

Añadir luces LED pequeñas para decoración

Convertirla en centro de mesa para fiestas temáticas

Las piñatas pequeñas también funcionan como recuerdos originales y económicos para cumpleaños infantiles, además de convertirse en una actividad divertida para compartir en familia mientras los niños desarrollan su creatividad.