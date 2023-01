Piqué anuncia patrocinio con marca de relojes que menciona Shakira en “Sesión 53".

El nuevo sencillo de Shakira y Bizarrap sigue dando de qué hablar y no solo por los millones de visualizaciones que ha alcanzado, sino también por las claras indirectas a Piqué y su actual pareja Clara Chía Martí.

Si le pusieron el cuerno a Shakira, ¿qué me puedo esperar yo?

Este tema ha generado opiniones divididas en redes sociales, aunque también famosos se han pronunciado al respecto y no se diga la marca de relojes japoneses que la barranquillera menciona en “BZRP Music Sessions 53” y con la cual comparó a la actual pareja de su ex.

¿Por qué se suscitó la polémica con la marca de relojes?

En una de las estrofas, Shakira se compara con Clara Chía, la nueva pareja sentimental de su ex y lo hace utilizando una analogía entre dos marcas de relojes. La colombiana se autodenomina un Rolex, mientras que a la española la tacha de ser un CASIO.

Te puede interesar: Shakira le responde a quienes criticaron su nueva canción.

“Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, tas tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio, dale despacio. ¡Ah! Mucho gimnasio, pero trabaja un poquito el cerebro también”, versa una de las estrofas.

¿Cómo respondió la marca de relojes? La marca japonesa no se quedó callada y se pronunció al respecto con un par de respuestas en Twitter: “Hoy tenemos bastante notificaciones por una mención a CASIO en una canción. Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida”.

Pero la cosa no quedó ahí y también publicó en su cuenta de Twitter: “Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía”.

¿Cómo sacó provecho de esto Piqué?

Piqué es un hombre de negocios y así lo demostró en medio de la tormenta que generó su exmujer, con una canción que pasará para la posteridad. A través del canal de Twitch de su King’s League, el exjugador de futbol le respondió de forma contundente a la barranquillera y de pasó cerró una lucrativa relación comercial.

También te puede interesar: Antonio de la Rúa, ex de Shakira, reacciona a la nueva canción de la colombiana.

En una transmisión que acumuló más de 220 mil espectadores en directo, Gerard Piqué soltó el bombazo y apareció con un reloj CASIO en la muñeca, marca con la que Shakira comparó a Clara Chía Marti.

Pero eso no es todo, también lanzó un breve pero contundente mensaje: “Este reloj es para toda la vida”, seguido de “CASIO nos ha dado relojes. Tenemos un acuerdo con CASIO, la King’s League ha llegado a un acuerdo con CASIO”, fue así como anunció que será patrocinador de su liga de futbol.

Posteriormente repartió relojes de la marca japonesa a todos los presentes y agregó: “Te digo una cosa, esto es un reloj para toda la vida”.