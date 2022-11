Piqué anuncia su retiro del futbol, ¿por culpa de Shakira y la Monotonía?

En medio de la polémica tras su separación de Shakira, Gerard Piqué acaba de hacer tremendo anuncio que sorprendió a propios y a extraños y nada tiene que ver con Clara Chía Martí, sino con su carrera deportiva.

Para sorpresa de todos, Piqué anunció este jueves 3 de noviembre su retito del futbol y su adiós del FC Barcelona a través de un video publicado en sus redes sociales. Este sábado, cuando del conjunto catalán reciba al Almería por la Liga de España, pisará por última vez el Camp Nou enfundado en los colores blaugranas.

“Culés, soy Gerard. Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero quiero ser yo quien hable de mí. Como mucho de ustedes soy del Barça desde siempre, nací en una familia muy futbolera y muy culé.

Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça. Últimamente he pensado mucho en ese niño. En qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubiera dicho que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría al primer equipo del Barça, que ganaría todos los títulos posibles, que sería campeón de Europa y del mundo… Que jugaría al lado de los mejores de la historia, que sería uno de los capitanes, que haría amigos por siempre. Hace veinticinco años que entré al Barça, me fui y volví”, dice el defensor español.

“El futbol me lo ha dado todo, el Barça me lo ha dado todo. Ustedes, culés, me lo han dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no había ningún otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos. Tal y como mi familia hizo conmigo. Ya me conocen, tarde o temprano volveré. Nos vemos en el Camp Nou, visca el Barça siempre”, añadió.

¿Será por sus conflictos con Shakira? En el video Piqué hace mención de sus hijos y su familia, pero jamás mencionó a Shakira, quien estuvo con él a lo largo de 12 años y apoyándolo siempre. Cabe mencionar que la colombiana declaró que tuvo que sacrificar su carrera para estar con Piqué y alentarlo en su carrera como futbolista.

Piqué ha estado en el ojo del huracán y se ha convertido en blanco de los medios tras iniciar su romance con Clara Chía Martí después de separarse de la barranquillera y de que se especulara que el futbolista le había sido infiel a la intérprete de “Te felicito”.

Es probable que la presión mediática haya sido demasiada pues el futbolista había sido blanco de críticas, incluso, es probable que decidiera retirarse antes de que el conjunto culé lo obligara a utilizar el jersey con el logo de Shakira, tal como sucedió con el logo de Drake gracias a su patrocinador.

Con este mensaje, Piqué dejó en claro que no jugará en el Inter de Miami de la MLS como se había especulado, sobre todo para estar cerca de sus hijos ya que Shakira tiene la intención de mudarse a dicha ciudad con sus pequeños Milan y Sasha.