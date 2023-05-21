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FOTOS | Piqué tiene sed de venganza, ¡estaría a nada de demandar a la madre de sus hijos!

Los representantes legales del empresario estarían analizando varias vías para demandar a Shakira. Te contamos todos los detalles en las fotos

Por: Maribel Velázquez

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