Piqué explota contra Shakira tras separación: ¿Por qué?

Una semana ha pasado desde que Shakira confirmó que se estaba separando de Gerard Piqué, aunque las causas no han sido reveladas por ninguno de los dos mucho se ha hablado de que el futbolista del FC Barcelona le habría puesto los cuernos a la cantante con una joven rubia de 20 años.

Analizamos el rostro y firma de Shakira y Piqué. ¡Esto descubrimos!

Tras los señalamientos que lo hacen ver como el malo de la historia y responsable de la ruptura de la pareja, Gerard Piqué se habría molestado con la intérprete de “Te felicito” y con su entorno por el manejo que le han dado a la situación.

Fuentes cercanas al futbolista español citadas por el diario ABC señalan que el verdadero motivo de la separación de la pareja no es otra mujer, por lo que el jugador estaría molesto por la forma en que personas allegadas a Shakira transmitieron a los medios la sensación de que ella estaba seriamente afectada, mientras a él parecía importarle poco.

Esto podría afectar gravemente el futuro de Milan y Sasha, ya que en los últimos días Chisme No Like reveló que la cantante colombiana ya tendría todo listo para mudarse de España, pues no tiene intenciones de continuar en el país ibérico por dos razones, la primera, que no tiene amigos y la segunda, que el fisco está detrás de ella.

Shakira estaría lista para mudarse a Miami junto a sus hijos, dejando atrás el trago amargo que ha vivido, despidiéndose de aquel país, de Barcelona y de su expareja Gerard Piqué.

Shakira se le adelanta a Piqué

De acuerdo con el podcast Mamarazzis, Piqué quiso presentar el comunicado de su ruptura semanas antes de que Shakira lo hiciera para evitar las especulaciones y así poder rehacer su vida como un hombre soltero; sin embargo, la colombiana hizo caso omiso y emitió un comunicado a través de su propia agencia.

De acuerdo con ABC, la comunicación entre la pareja ha sido sumamente complicada desde su separación, ya que la cantante se negaba a dar por terminada su relación con el jugador del Barcelona. Así mismo, fuentes cercanas al futbolista citadas por el mismo medio señalan a que la convivencia entre ambos se desgastó desde hace tiempo y desmintieron que su ruptura haya sido por una tercera en discordia.

Cabe recordar que Piqué ha sido relacionado con una joven rubia de 20 años que trabaja en una de sus empresas, no obstante, fuentes cercanas al jugador desmintieron que el jugador se encuentre en una nueva relación.

“Pero ¿qué piensan? ¿Qué él está todo el día con unas y con otras?”, declaró al diario un amigo de Piqué. “Por favor, hay que ser un poco serio en esto y recordar que cada uno sobrelleva las rupturas como puede”.