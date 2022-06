El nuevo destino que Shakira habría escogido para vivir con sus hijos.

Después de que Shakira confirmara que se está separando de Gerard Piqué, la cantante colombiana tendría todo listo para mudarse de España, pues no tendría intenciones de continuar en el país ibérico por dos razones, la primera, que no tiene amigos y la segunda, que el fisco anda tras ella.

¿Con quién te casas, con quién te acuestas y a quién eliminas? Ahora si Los Destrampados se pasaron con las opciones para los conductores.

De acuerdo con algunos medios la intérprete de “Te felicito” ya tendría todo listo para mudarse de España junto a sus hijos Milan y Sasha, dejando atrás todo el trago amargo que ha vivido, despidiéndose de aquel país, de Barcelona y de su expareja Gerard Piqué.

El nuevo destino de Shakira estaría en el continente americano, pero no en su natal Colombia, sino en Miami, Estados Unidos, por lo que la cantante ya se encuentra realizando los trámites pertinentes para despedirse del Viejo Continente.

Te puede interesar: ¡Reapareció! La primera FOTO de Shakira tras su separación de Piqué.

Sin embargo, antes de que esto suceda tendrá que contar con la aprobación de Gerard Piqué para poder sacar a sus hijos de España, algo que no luce fácil, pues el jugador del FC Barcelona no está de acuerdo con ello, ya que asegura que su hogar está en Barcelona, así como sus amigos y su escuela, sin mencionar que no tiene intenciones de separarse de Milan y Sasha.

Shakira ya tiene colegio para sus hijos

Shakira ya estaría en busca de colegio, así lo confirmaron los conductores del programa Chisme no Like, Javier Ceriani y Elisa Beristain, quienes revelaron que la intérprete lleva al menos un par de meses preparando todo para el momento de “brincar el charco” e iniciar una nueva vida en Estados Unidos.

Elisa Beistain aseguró que incluso la cantante ya escogió el colegio en el que estudiarán Milan y Sasha: “Shakira, tenemos información y lo podemos decir, desde hace dos meses estaba arreglando asuntos migratorios de sus hijos y buscando escuelas en Miami para llevar a los menores a vivir a Miami”.

¿Dónde vivirá? La colombiana tiene pensado vivir con sus hijos en la propiedad que tiene desde hace más de 10 años en Miami, una lujosa casa valuada en más de 10 millones de dólares, por lo que ya la estaría acondicionando para habitarla. Beristain aseguró que a la casa ya le fueron colocadas cortinas, le cambiaron la pintura en los cuartos y les agregaron camas a los dormitorios de los niños.



“Esta mansión Shakira la compró cuando estaba saliendo con el argentino Antonio de la Rúa, la compró cuando estaban juntos, pero se enamoró de Piqué y se fue a Barcelona y abandonó esta casita que está carísima”, añadió