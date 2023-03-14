  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Piqué apunta sobre BZRP Music Sessions #53: "Quiero que mis hijos estén bien".

El exfutbolista habló por primera vez sobre la canción que le dedicó Shakira.

Por: TV Azteca

Gerard Piqué (6).jpg
Gerard Piqué (21).jpg
Piqué (14).jpg
Piqué (6).jpg
Shakira (12).jpg
Gerard Piqué (4).jpg
Gerard Piqué (9).jpg
Piqué (2).jpg
Shakira (2).jpg
Gerard Piqué (22).jpg
Gerard Piqué (7).jpg
Gerard Piqué (3).jpg
Gerard Piqué (15).jpg
Gerard Piqué (4).jpg
Gerard Piqué (5).jpg
Gerard Piqué (9).jpg
Gerard Piqué (16).jpg
Gerard Piqué (10).jpg
Gerard Piqué (8).jpg
Gerard Piqué (13).jpg
Gerard Piqué (17).jpg
Gerard Piqué (18).jpg
Gerard Piqué.jpg
Gerard Piqué (12).jpg
Gerard Piqué (15).jpg
Piqué.jpg
Pique bosque.jpg
Piqué selfie.jpg
Gerard Piqué (19).jpg
Gerard Piqué (11).jpg
/
Gerard Piqué (6).jpg
Gerard Piqué (21).jpg
Piqué (14).jpg
Piqué (6).jpg
Shakira (12).jpg
Gerard Piqué (4).jpg
Gerard Piqué (9).jpg
Piqué (2).jpg
Shakira (2).jpg
Gerard Piqué (22).jpg
Gerard Piqué (7).jpg
Gerard Piqué (3).jpg
Gerard Piqué (15).jpg
Gerard Piqué (4).jpg
Gerard Piqué (5).jpg
Gerard Piqué (9).jpg
Gerard Piqué (16).jpg
Gerard Piqué (10).jpg
Gerard Piqué (8).jpg
Gerard Piqué (13).jpg
Gerard Piqué (17).jpg
Gerard Piqué (18).jpg
Gerard Piqué.jpg
Gerard Piqué (12).jpg
Gerard Piqué (15).jpg
Piqué.jpg
Pique bosque.jpg
Piqué selfie.jpg
Gerard Piqué (19).jpg
Gerard Piqué (11).jpg
Gerard Piqué (6).jpg
Gerard Piqué (21).jpg
Piqué (14).jpg
Piqué (6).jpg
Shakira (12).jpg
Gerard Piqué (4).jpg
Gerard Piqué (9).jpg
Piqué (2).jpg
Shakira (2).jpg
Gerard Piqué (22).jpg
Gerard Piqué (7).jpg
Gerard Piqué (3).jpg
Gerard Piqué (15).jpg
Gerard Piqué (4).jpg
Gerard Piqué (5).jpg
Gerard Piqué (9).jpg
Gerard Piqué (16).jpg
Gerard Piqué (10).jpg
Gerard Piqué (8).jpg
Gerard Piqué (13).jpg
Gerard Piqué (17).jpg
Gerard Piqué (18).jpg
Gerard Piqué.jpg
Gerard Piqué (12).jpg
Gerard Piqué (15).jpg
Piqué.jpg
Pique bosque.jpg
Piqué selfie.jpg
Gerard Piqué (19).jpg
Gerard Piqué (11).jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado