Piqué rompe el silencio y habla sobre su relación con Shakira

Poco más de 2 años han pasado desde que Shakira y Gerard Piqué se separaron por cuestiones que hasta la fecha siguen siendo desconocidas; sin embargo, su separación ha sido una de las más polémicas y controvertidas en los últimos años.

Después de su separación cada uno tomó caminos diferentes. Piqué comenzó un romance con Clara Chía Martí, quien fue señalada de ser la tercera en discordia entre el español y la colombiana; además, triunfó con su liga de futbol y con sus negocios.

Por su parte, Shakira se enfocó en su carrera profesional y en el cuidado de sus hijos, pero económicamente se vio beneficiada con el lanzamiento de varias tiraderas contra el exfutbolista del FC Barcelona, como “Session 53”, “Te Felicito”, “Monotonía” y “El Jefe”.

Piqué habló sobre su separación de Shakira

A través de una entrevista para CNN en Español, Gerard Piqué explicó cómo ha lidiado con las críticas que ha recibido tras haberse separado de Shakira y de que se hiciera pública su relación con Clara Chía, además de las canciones que Shakira presuntamente le dedicó en su disco “Las Mujeres Ya No Lloran”.

“Siempre he estado muy tranquilo; es decir, sé que en el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. La verdad no está contada de la manera que ha sido”, declaró.

“Lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, de mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad. Entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piensa que soy de una manera o de otra, libtertad de expresión”, agregó.

¿Gerard Piqué vive feliz ya sin Shakira? A pesar de la cancelación mediática que vivió, Piqué mencionó que las polémicas o controversias no le afectan, por el contrario, se enfoca más en las cosas buenas que le ha dejado su carrera deportiva y su vida profesional.

“Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado. La vida que he tenido y jugar en el club de mi vida que es el Barcelona durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, unos amigos que los conservo desde el colegio, me hace que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio. Hay que disfrutar de la vida que al final esto dura dos días”, finalizó.