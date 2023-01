El polémico comentario de Livia Brito sobre paparazzi al que agredió.

A dos años de la agresión física que sufrió el fotógrafo Ernesto Zepeda por Livia Brito y su novio Mariano Martínez y que todo parece indicar que la actriz ha venido ganando las audiencias legales, la propia actriz cubana habló al respecto.

¿Qué dijo Livia Brito? “Está en proceso legal todavía pero ahí va. Es muy largo, es un proceso de 2 – 5 años a veces, entonces hay que tener paciencia y seguir trabajando”, declaró Livia Brito, quien desea que todo esto quede atrás.

“A mí los temas legales no me gustan, entonces que pase el proceso que tenga que pasar, el normal y seguir con mi vida, con mis bebés y con mi novio”, añadió la actriz que está más enfocada en ser madre.

¿Qué pasó entre Livia Brito, su novio y el fotógrafo?

Livia Brito y su novio Mariano Martínez agredieron al fotógrafo Ernesto Zepeda en las playas de Cancún, Quintana Roo. De acuerdo con el paparazzi, la pareja le robó con violencia su equipo de trabajo y lo agredieron físicamente, pues sufrió varios golpes en el rostro.

Debido a las afectaciones, el fotógrafo le exige a Brito la reparación del daño; sin embargo, ella desde el inició negó las acusaciones y aseguró que se defendió dándole una cachetada tras la discusión que tuvieron.

¿Livia Brito quiere ser madre?

Como dijimos anteriormente, Brito está más enfocada en buscar ser madre: “(Estoy) Feliz, estoy trabajando justamente en el embarazo, algunas cuestiones médicas no están dentro de lo que yo pueda controlar, pero está en manos del doctor y él está checando”.

“Está bien, o sea, ya los últimos análisis salieron todos bien porque no nada más depende de mis análisis sino también los de mi novio, pero creo que si Dios quiere en febrero o marzo me puedo embarazar según mi ciclo”, recalcó.

Por último, declaró que ya se hizo todos los análisis que tenía que hacerse y actualmente está llevando un tratamiento pues su deseo es tener gemelos o cuates, pero es algo complicado.