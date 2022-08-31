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Ernesto Zepeda explota tras cancelación de audiencia con Livia Brito.

“Estoy enojado, frustrado, con coraje, con impotencia": Ernesto Zepeda explota tras cancelación de audiencia con Livia Brito y Mariano Martínez, pareja sentimental de la actriz cubana.

Ernesto Zepeda explota tras cancelación de audiencia con Livia Brito.
Ernesto Zepeda explota tras cancelación de audiencia con Livia Brito.

Escrito por: Betzabe Martínez | Digital Drive

El fotógrafo Ernesto Zepeda, Livia Brito y su novio Mariano Martínez se volvieron a ver las caras este martes durante una audiencia en la que se desahogarían algunas pruebas en contra de la cubana y el venezolano por el delito de robo y lesiones.

No obstante, la audiencia fue suspendida sin dar oportunidad de que declararan tres testigos que presenciaron el ataque ocurrido hace más de dos años en contra del fotógrafo, mientras captaba a la pareja en una playa de Cancún, Quintana Roo.

"Se suspendió la audiencia y no les permitieron hablar. Dos testigos vienen de Estados Unidos y uno viene de Chihuahua. Hay que esperar a la siguiente audiencia que es en noviembre", expresó Ernesto Zepeda a la prensa mexicana.

Pero frente a las cámaras, dichos testigos narraron lo que ellos vieron el día de los hechos, asegurando que Ernesto fue golpeado y despojado de sus herramientas de trabajo.

"Nosotros estábamos a 5 metros del episodio, cuando de golpe vimos a la señora llegar a gritos bajando de una escalera. Comenzó a insultarlo verbalmente y ella le empezó a pegar. Él no se defendió, y mientras lo atacaba ella, su novio estaba al tanto.... le sacaron la cámara de fotos y salvajemente le pegaron con esa cámara. Nosotros queremos que se haga la justicia que se requiere en una situación así", contó el testigo de Estados Unidos.

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Ernesto Zepeda confiesa que se siente frustrado

Aunque frustrado, Ernesto Zepeda advirtió igualmente que no se rendirá en su lucha por recibir justicia sea en el ámbito penal o civil.

"Si la instancia penal no avanza, avanzará la civil. Me pintaré de payaso y me pondré en una esquina. Estoy enojado, frustrado, con coraje, con impotencia", contó el reportero.

Por cierto que, Livia Brito y su novio no se dejaron ver por la prensa, y literalmente huyeron a toda velocidad en una camioneta azul por una zona que es de ingreso y no de salida.

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