El poderoso mensaje de Regina Blandón contra el body shaming.

La estrella de la pantalla chica invitó a sus seguidores a amar, respetar y defender sus curvas a través de una imagen que la muestra ‘imperfecta’.

Una de las actrices que se ha convertido en estandarte del amor propio y autoaceptación es Regina Blandón quien por medio de sus redes sociales ha mandado poderosos mensajes en contra de la estigmatización de los cuerpos y de la apariencia física.

La actriz de la pantalla chica compartió por medio de sus redes sociales un mensaje sobre la importancia de ser positivos con nuestros propios cuerpos.

Regina Blandón a sus 29 años de edad, fue la portada de la revista “Central” en el mes de la mujer.

La hija de Roberto Blandón subió una foto en la que aparece luciendo un traje de baño de dos piezas, sin posar para la cámara, relajada, sin maquillaje y sin filtros.

La actriz indicó que hay que ignorar las críticas y amar el cuerpo: “Quiéranse sus cuerpas. Así como están, están chidxs”, escribió Regina Blandón en su publicación de Instagram.

Hasta el momento la publicación cuenta con más de 161,418 personas más y se llenó de comentarios aplaudiendo el gesto: “Viva esa cuerpa!!!!!! Es cuerpazooooo”, “Todos los cuerpos son perfectos”, “Una mujer es hermosa solo por ser mujer”.

¡Regina Blandón nos acompañó en el foro y nos platicó sobre su carrera artística y sus proyectos laborales!

Cabe resaltar que no es la primera vez que la actriz de comedias mexicanas habla de estos temas, pues con anterioridad ya había alzado la voz contra la presión de ser perfecta.

“Diario me levanto a pesarme y no saben lo de la v**a que me hablo. Y desde muy chiquita me dicen: ‘bueno, es que a lo que te dedicas tú SIEMPRE tienes que verte de cierta forma, siempre te tienes que cuidar, siempre ‘arreglada’, siempre fit’ y ‘ay, qué bueno que enflacaste, te ves MUCHO mejor”, comenzó el mensaje de Regina Blandón.

La actriz continuó con su reflexión hablando de un tema muy personal en su vida: “Y no estoy en contra de ello, pero cuando uno no está en ese mood, o subió un poco de peso, o no tiene cierta complexión aunque le eche todas las ganas del mundo, o nomás no le da la vida para estar “de cierta forma”, no tiene por qué sentirse de la ch*****a, ¿no?”.

“Cuando tengo un casting lo primero que pienso en automático (y no es superficialidad, son años de operar así) es: ‘qué me voy a poner para que no se me vea alguna ‘lonja’”, en vez de pensar en lo que más me p***s gusta hacer que es actuar”, indicó Regina Blandón.

Regina Bland´´on es parte de la serie ‘Mirreyes vs Godínez’