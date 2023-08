El poderoso ritual que te hará deshacerte de la mala racha económica

Dicen que la mala suerte en el dinero puede ser atraída si tienes una actitud pesimista ante la vida o si alguien te ha deseado algún mal, si bien, las limpias pueden servir para eliminar estas bajas vibraciones, en las astrología existe un ritual que te puede ayudar a deshacerte de la mala racha económica y recuperar o atraer la fortuna.

¿Ganas poquito dinero y no te alcanza para nada o tienes lo suficiente pero se te va como agua? Es probable que no solo se trate de una mala administración financiera, sino también de las escasas oportunidades económicas que te rodean, afortunadamente el ritual que tenemos para ti te ayudará a encontrar la fortuna que tanto has estado buscando.

Ritual de Padme Vidente para la protección

Se trata de un poderoso ritual que puedes hacer con elementos que seguramente tienes en casa, así que no tendrás que gastar, eso sí, para que tenga un mejor efecto, te recomendamos lo realices por la noche, puedes esperar a la próxima luna llena, que es cuando las energías se hacen más potente y es más fácil que se atraigan las cosas que se desean.

Ritual para deshacerte de la mala racha económica

Uno de los elementos más potentes para utilizar en rituales es el dinero, sobretodo si es eso lo que quieres atraer, ahora bien, cuando combinas monedas con ajo obtienes una combinación mágica que puede romper cualquier carga negativa que tengas, ya sea en tu ser o en tu casa, ¿cómo se hace?

Elementos que necesitas:

1 cabeza de ajo.

5 monedas de $10.

de $10. 1 listón de 1 cm de ancho de color rojo.

100 ml de vinagre blanco.

1 plato pequeño y semi hondo donde quepa el plato.

Pasos para hacer tu ritual

Al caer la noche vas a reunir todos los elementos de arriba, elige un espacio donde puedas estar a solas y en completa calma, sin ruido y de preferencia que esté limpio, pon una mesita donde coloques cada objeto, si tienes un altar puedes usar ese lugar, después sigue estos pasos.

Vas a meter cada una de tus monedas en los huecos que separan a un diente de ajo del otro



Si te sobran espacios no hay problema, lo importante es que sean las 5 monedas. Cuando ya las hayas atorado vas a tomar el listón rojo y vas a rodear de forma horizontal el ajo, lo vas a envolver y le harás un nudo. En el plato vas a vertir el vinagre y encima el ajo preparado Tienes que hacer un decreto, lo puedes escribir en un papel para materializarlo, pero sino en tu mente está bien, solo di en voz alta lo siguiente: “soy prosperidad, el dinero me abunda y las energías del universo me acompañan todos los días para…”, y ahí es donde hablas de la prosperidad que quieres y el por qué o para qué.

Para terminar tu ritual, tienes que dejar tu recipiente en un lugar tranquilo y nadie debe tocarlo por 3 días, transcurrido ese tiempo puedes levantar tu preparación y el ritual enterrarlo en un jardín o maceta, solo quítale las monedas y trata de evitar gastarlas por al menos un mes; este ritual puedes repetirlo hasta dentro de 3 meses después de la primera vez.