Esta fue la polémica acción de la novia de Fofo Márquez que está dando de qué hablar

Uno de los influencer más polémicos y controvertidos del 2024 fue Fofo Márquez , quien se encuentra recluido en el Penal de Barritos, en el Estado de México, a espera que se le dicte sentencia por la agresión cometida en abril pasado a una mujer de 52 años (Edith “N”).

Recordemos que el youtuber es señalado de tentativa de feminicidio en contra de Edith “N”, luego de la tremenda golpiza que le propinó en una plaza comercial del Estado de México.

¿Cómo va el proceso penal de Fofo Márquez?

En noviembre pasado, Fofo Márquez rechazó la posibilidad de un procedimiento abreviado, alternativa que le habria permitido reducir su sentencia a 11 años y 8 meses de cárcel, además de imponerle una cuantiosa multa económica por concepto de reparación del daño.

El pasado 15 de enero, la defensa de Fofo Márquez desahogó pruebas para desacreditar las acusaciones de Edith “N”, por lo que será en los próximos días cuando el tribunal determinará si el youtuber es culpable de los delitos que se le imputan. En caso de ser declarado culpable, Fofo Márquez podría enfrentar una pena de hasta 48 años por el delito de tentativa de feminicidio.

¿Su novia le dedicó el trend de Bad Bunny?

Uno de los trends más virales de TikTok en los últimos días es el de “Debí Tirar Más Fotos”, el cual lleva el mismo nombre del nuevo sencillo (DtMF) del cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.



Melanie Valentina Lattanzi Hernández, mejor conocida en redes como Melanie Lattanzi, novia de Fofo Márquez, decidió subirse al trend de TikTok y compartió un emotivo video del youtuber usando la nueva canción de Bad Bunny.

El trend de TikTok se ha convertido en uno de los más tristes y nostálgicos que han llegado a la plataforma de videos cortos, pues los usuarios lo usan para recordar a sus seres queridos que ya partieron de este mundo; sin embargo, Melanite Lattanzi lo utilizó para recordar a Fofo Márquez, quien lleva varios meses en prisión.

¿Cuál fue la polémica? En el video Melanie Lattanzi recordó los viajes y todas las actividades que realizó con Fofo Márquez mientras él estaba libre.

¿Cómo reaccionaron las redes?

La publicación no pasó desapercibida entre los internautas, quienes reaccionaron de diferentes formas, hubo quienes pidieron darle una segunda oportunidad al youtuber y otros condenaron el ataque de Fofo a Edith “N”.

“Merece una oportunidad, no mato a nadie, todos cometemos errores”, “Debes, pero de haberle dicho ‘oye cálmate, tú no eres así’”, “Se merece eso y más y ojalá salga para que se lo quiebren”, “No era tentativa, solo lesiones, vayan al amparo, los federales sí lo sacan, los estatales lo hacen porque es caso mediático”, “Todos merecemos 2das oportunidades, pero no creo que opinen lo mismo si la mujer del caso fuera mamá de alguno de ustedes”, “No creo que sea mala persona solo tal vez necesita ser entendido”, “Todos merecemos una segunda oportunidad” y “Lo real y leal que no tienes nada que ver con lo que hizo”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.