La polémica revelación de Christian Nodal, ¿dedicada a Belinda?

Varios meses han pasado desde que Christian Nodal y Belinda pusieron fin a su relación y tomaron caminos diferentes. Actualmente se encuentran enfocados en sus respectivas carreras, aunque el cantautor mexicano parece haberse dado una nueva oportunidad en el amor con Cazzu; sin embargo, ninguno de los dos cantantes ha confirmado su romance.

Belinda estuvo en Guadalajara. ¿Pudimos hablar con la joven cantante?

Christian Nodal reapareció en redes sociales y a través de su cuenta de Twitter reveló que se encuentra mejor gracias a la terapia y a su nuevo hogar. “No sé, supongo que la terapia y mi nuevo hogar me devolvió el humor”, publicó el intérprete de “Vivo en el 6”.

No se, supongo que la terapia y mi nuevo hogar me devolvió el humor 💚. — NODAL (@elnodal) July 20, 2022

Sin embargo, sus palabras generaron controversia entre sus fans, quienes le preguntaron por qué estaba escribiendo a altas horas de la noche en Twitter y no durmiendo, a lo que el sonorense respondió “no sé si diciéndote que es la vida del artista me justifique pero lo que sí estoy seguro es que ahora mismo estoy haciendo una música muy bonita jajaja”.

Su publicación generó todo tipo de comentarios, desde positivos y negativos, incluso hubo quienes especularon que la referencia a su nuevo hogar se refería a Cazzu, pues hace poco se dio a conocer que los cantantes estaban buscando casa en Argentina.

¿Qué dijeron sus fans? Como mencionamos en el párrafo anterior las opiniones estuvieron divididas y estos fueron tan solo algunos de los comentarios en redes.

“Acá te apoyamos compirri”, “Te amo rey, eres el mejor por siempre”, “Los cambios a veces son buenos”, “Oiga muchacho usted no duermo o cómo está la cosa”, “¿Te sientes bien?”, “¿Todo bien en casa?”, “Cuál enamorado ya veremos cuánto le dura esto porque sean realistas esto no durará, así como el cigarro, tarde o temprano acabará con ella”, “No lo creo Nodal siempre mientes ya sabemos esa historia, búscate de verdad una terapia o una clínica donde estés tú solo no llegues a la sustancias para sanarte, la compañía que tienes recuerda que tiene excesos”, “Menos mal, me tenías preocupada oíste”.

En esta ocasión, Nodal evito caer en controversias y evitó responder comentarios malintencionados de sus detractores, mientras que en Instagram adelantó que se encuentra trabajando en un cover, aunque no reveló cuál es.