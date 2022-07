Sacerdote revela con FOTOS que Christian Nodal se va a casar.

Christian Nodal sigue acaparando los reflectores desde que llegó a su fin su relación con Belinda, y es que en las últimas semanas se le ha visto sumamente cariñoso con Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, por diversas plazas de Latinoamérica donde el sonorense se ha presentó con su “Forajido Tour”.

¡Sorpresa! Christian Nodal y Juanes cantando juntos en el tema ‘Tequila’. Christian nos dio más detalles de esta gran colaboración.

Hasta el momento se desconoce qué tipo de relación es la que sostienen Nodal y Cazzu, ya que ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto; sin embargo, las pruebas hablan por sí solas y desde que fueron captados caminando de la mano por las calles de Guatemala se les ha visto muy juntitos.

Hace unos días fueron captados besándose antes de que el cantautor mexicano subiera al escenario, pero eso no es todo, en las últimas horas se filtró un nuevo video en donde el intérprete de “Vivo en el 6” pasa entre algunas personas hasta llegar con Cazzu, a quien le planta tremendo beso.

Nodal le dice “te amo” a Cazzu

Luego de besar a la cantante argentina se observa por el movimiento de sus labios que Christian Nodal le dice “te amo” a Cazzu, esto causó controversia en redes sociales y todo parece indicar que ya superó a Belinda y se está dando una nueva oportunidad en el amor.

Nodal se toma un respiro

Christian Nodal anunció a través de sus redes sociales que pondrá una pausa en su carrera musical y de paso aprovechó para desahogarse.

Te puede interesar: VIDEO: Christian Nodal le dice “te amo” a Cazzu y se lo acaban con críticas.

“Bueno, mi gente, se acabaron las temporadas de shows. Voy a tomar dos meses como vacaciones, dentro de julio y agosto quedan muy pocas fechas. Pero quiero agradecer a todos mis fans con todo el corazón por entregarse con toda el alma”, publicó en sus redes sociales.

El intérprete de “Botella tras botella” visitó diversas ciudades de México, Estados Unidos, Chile, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Bolivia con su “Forajido Tour”.

¿Nodal se va a casar? De acuerdo con Elisa Beristain de Chisme No Like, la relación entre ambos va viento en popa, tanto así que Nodal ya presentó a Cazzu con sus papás a través de una videollamada; sin embargo, lo que parecía un simple romance parece ir tomando tintes formales después de la filtración de unas imágenes.

Un sacerdote proveniente de La Antigua, Guatemala, compartió una imagen junto a Christian Nodal cuando tenía el pelo teñido de morado, junto a Cazzu, posando en el Convento La Merced, donde el cantante le aseguró que se casaría.

“¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso: ‘si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco’… Se despidieron de mí con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: recuerden que en Antigua tienen un amigo cura”, escribió el sacerdote Luis Castillo, a quien apodan Padre Choco.