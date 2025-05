Poncho de Nigris responde a Angélica Vale tras rechazarlo

Hace algunos días Poncho de Nigris reveló que sostuvo un fugaz romance con Angélica Vale, hija de Angélica María; sin embargo, ambas negaron lo dicho por el polémico influencer y creador de contenidos.

¿Poncho de Nigris tuvo un romance con la Vale? Poncho de Nigris reveló que tuvo una conexión con Angélica Vale: "Estaba chavo, tenía 28 años, fue como en el 2006 y estaba en una novela como protagonista".

“Yo siempre fui fan de Angélica Vale. Y una vez nos encontramos en un lugar, nos dimos muchos besos”, agregó y señaló que posteriormente un chofer lo llevó a su departamento y ahí lo dejó.

Pero destacó que, aunque su romance fue breve, siempre hubo un gran obstáculo, Angélica María, madre de Angélica Vale. “De repente ya la mamá no la dejó seguir saliendo conmigo, porque dijo que yo era un des…. Y la verdad es que eso no es cierto. Lástima, hubiera tenido unos hermosos nietos”.

¿Qué dijo al respecto Angélica Vale?

Luego de la viralización de las declaraciones de Poncho de Nigris, Angélica Vale rompió el silencio y negó haber tenido un romance con el influencer. Así mismo, negó que su madre haya tenido algo que ver y reveló que no quiso salir con él porque pertenecía a “Solo Para Mujeres”.

“Nada que ver, mi mamá ni se enteró (...) Poncho anduvo un tiempecito atrás de mí, pero que diga la verdad: a mí sí me dio cosita andar con un güey de Solo para mujeres”, dijo Angélica Vale en entrevista con Javier Ceriani.

“Pues sí (era un stripper), pero lo quiero mucho a Poncho, me cae super bien. Pero que no me ande metiendo en rollos con su mujer, ¡qué vergüenza! Cómo ahorita, si ya pasaron 25 años de ese estúpido coqueteo que llegamos a tener”, agregó.

¿Poncho de Nigris sostiene que tuvo un romance con Angélica Vale?

Recientemente Poncho de Nigris declaró para “De Primera Mano” que no existió un noviazgo como tal con Angélica Vale, pero sí tuvieron un encuentro fugaz en el que se besaron.

De igual forma, aseguró que, de haberse dado la oportunidad, no habría tenido un noviazgo con la actriz y cantante.

“Yo nunca dije que anduvimos, quién fue el que inventó que anduvimos, digo que nos besamos. Me la encontré una vez y nos dimos unos besos, unos arrumacos y salimos, era algo bonito (…) Me pareció muy despectivo los comentarios que hizo con respecto a los stripper de ‘Solo para Mujeres’, eso de ‘cosita’ se me hizo bien raro, cuando estábamos dando los besotes no parecía, pero le mando todo mi respeto y cariño no quiero entrar en polémicas, simplemente era un secreto que tenía por ahí”, declaró.

“Se escuchó bien feo lo que dijo de stripper. Yo lo digo aquí enfrente de todos, nunca he sido stripper, nos contrataron para ‘Solo para Mujeres’ y hacíamos el papel de unos strippers y bailábamos en teatros, en grandes escenarios y todo, y bueno… cada quien. Gracias a Dios me fue muy bien, me convertí en empresario, en creador de contenido top cinco a nivel nacional. Me sacó de onda”, agregó.