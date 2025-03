Poncho de Nigris compara a su mamá con la de Gala Montes: “con dinero baila el perro”

La polémica generada por la entrevista que Adrián Marcelo realizó hace unos días ha desatado que algunos famosos den su punto de vista al respecto. Uno de los más involucrados en esta situación es Poncho de Nigris, influencer y creador de contenido que no tuvo pelos en la lengua al comparar a la mamá de Gala Montes con la suya debido al interés económico que manejan.

Fue este domingo cuando Adrián Marcelo compartió con sus seguidores la entrevista que le hizo a Crista Montes, madre de Gala Montes. Esta reunión se da en medio del conflicto que el conductor y también psicólogo tiene con la actriz y cantante, así como la mala relación que esta tiene con su madre por, supuestamente, hacer uso indebido del dinero que ganó en el pasado.

Poncho de Nigris lanza dardo contra su mamá

Aprovechando la popularidad que tiene en las redes sociales, y luego de la plática que tuvieron Adrián Marcelo y Crista Montes, Poncho de Nigris no dudó en decir que la mamá de Gala y su madre tienen mucho en común, pues además de que “ya perdieron un hijo”, se dejan llevar por las influencias y por el aspecto económico sin tomar en cuenta las consecuencias que esto sugiere.

“Las señoras como la mamá de Gala hacen mucho daño, al igual que la mía. Y no crean todo lo que dicen, hablan así porque ya vieron que perdieron a sus hijos por sus actos y no les queda de otra más que seguir tratando de dañar, sabiendo que no hay vuelta atrás. Es la guerra sucia de la vida por el dinero. Acuérdense que cobró 500 mil pesos. No crean todo lo que dice, con dinero baila el perro. Eso no se le hace a los hijos ni por todo el dinero del mundo”, escribió Poncho de Nigris.

¿Cuál es el problema entre Poncho de Nigris y su madre?

Vale decir que la relación entre Poncho de Nigris y su madre, Leticia Guajardo, nunca ha sido la mejor. De hecho, hace unos días, en tono de burla, la antes señalada mencionó que estaba a la espera de la llamada de Adrián Marcelo para concretar una entrevista y, previo a esto, dejó clara su postura sobre el hecho de que su hijo no quiere celebrar la fiesta de XV años a su hija Ivanna.