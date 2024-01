¡Poncho de Nigris se va con todo en contra de su mamá!

Para nadie es noticia que Poncho de Nigris es un personaje que siempre genera polémica, pero esta vez, sus declaraciones llegaron a otro nivel al expresarse mal de su propia madre, la señora Leticia Guajardo.

Todo se originó cuando la mamá de Poncho de Nigris, arremetió primero contra la familia de su hijo, pues asegura que no la han apoyado en la complicada depresión que está viviendo a causa de la enfermedad de su esposo, quien recientemente sufrió una embolia arterial. A través de un video en redes sociales, la señora Leticia explicó que sus nietos no la buscaron, ni la visitaron durante la celebración de Año Nuevo y asegura que se convirtieron en seres “mediocres” y “egoístas” que sólo les importan las cosas materiales.

“Ando depre por todo, ni un nieto, ni Alex, ni Aldito, ni Andrea se tomó el tiempo de saludarme. A mí, ni a nadie. Ni siquiera se acordaron de nosotros. ¿Les hice mucho daño que los hice ser egoístas, unos mediocres, unos perfectos materialistas?”, declaró la mamá de Poncho en el video.

Además, la señora Guajardo expresó su sentir hacia Marcela Mistral, esposa de su hijo, ya que asegura que en una visita que realizaron juntas a Ciudad de México su nuera se portó como una “loca":

“Se puso bien loca conmigo. Yo iba a salir en todos los medios y me dijo: ‘Yo tengo que salir en todo porque soy la esposa’ y se puso loca. Hasta me pateó la maleta y no me ayudo a cargarla”, agregó.

Por su parte, Poncho de Nigris se defendió durante una reciente transmisión que realizó en sus redes sociales. Aseguró que su mamá es una persona que solo busca hablar mal de otras personas para llamar la atención.

“Se tira con todos y ahora la quiso agarrar con Marcela. Le dije: ‘Ya no son ellas. Eres tú la que te metes en pe$%s con todos. A mí ya no me da risa. Al principio llamaba la atención de esa manera. Hacía comentarios. Hablaba y decía. Ahorita ya no me da risa. Ahora resulta que está abandonada, que porque nadie la iba a ver, pero es que nadie la aguanta”, explicó Poncho.