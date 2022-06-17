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FOTOS | Mientras Shakira triunfa con “Te Felicito”, la popularidad de Piqué está a la baja.

La cantante agradeció a sus seguidores el apoyo que le han dado a su reciente sencillo, mientras que en redes los seguidores de Piqué van cada día a la baja.

Por: TV Azteca

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